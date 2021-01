Belen Rodriguez, il vestito bianco è trasparente: “Tu rimani la nostra luce”

Belen Rodriguez ha postato una foto su Instagram: il vestito bianco trasparente per fornire un dettaglio sulla sua possibile gravidanza?

La compagna di Antonino Spinalbese è finita al centro del gossip proprio per la sua nuova relazione. La notizia della sua possibile gravidanza, che sta avendo delle conferme nelle ultime ore dagli ambienti dello spettacolo e della televisione, ha scatenato i fan della coppia. La bellezza argentina riesce da sempre a catturare l’attenzione dei suoi follower anche sui social, grazie ad una popolarità che negli anni ha toccato vette inarrivabili. Non solo la sue bellezza ed un fisico perfetto, da sempre le vicende della sua vita privata hanno trovato l’interesse generale dei fan. Che si appassionano a tutto quello che le accade. Dalla vita personale agli amori. Dopo la separazione definitiva con Stefano De Martino è arrivata per lei, dopo un estate vissuta in giro per l’Italia, la storia con Spinalbese. E adesso la notizia della sua possibile gravidanza che per ovvi motivi ha scatenato l’interesse generale.

Belen Rodriguez è un personaggio pubblico davvero molto amato e seguito. Attivissima sui socia, è su Instagram che riesce a scatenare la passione e le fantasie dei suoi ammiratori. Con un grandissimo numero di fan che si dicono pazzi di lei e della sua sensualità assoluta. Appassionata di fotografia e sempre alla ricerca di scatti artistici, anche con l’ultimo post ha voluto riaccendere la passione dei fan. Ma allo stesso tempo ha voluto forse anche lanciare un indizio sulla sua possibile gravidanza. In un vestito bianco che ha mostrato tantissime trasparenze, come si dice in questi casi non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Scatenati i commenti dei follower, che hanno riportato anche qualche battuta. “In effetti un po’ di pancetta si vede” ha scritto qualcuno sicuramente in modo ironico. Infatti dalle trasparenze è emerso un fisico perfetto, che ha scatenato i follower. “Luce” ha scritto lei ad indicare gli effetti scaturiti dallo scatto che abbiamo pubblicato sotto. “Sei tu la nostra luce” la risposta di tanti.