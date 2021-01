Chiara Ferragni e Fedez, deciso il nome per la figlia in arrivo

Ormai è ufficiale, la nota influencer Chiara Ferragni lo ha svelato con una Instagram story: il nome della figlia che avrà con Fedez è deciso.

La famiglia più seguita sui social formata da Fedez, la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone, di 2 anni, si sta allargando: per il figlio della coppia è in arrivo a breve infatti una sorellina, del cui nome si è molto chiacchierato negli ultimi tempi.

Il misterioso nome non è stato finora mai svelato né da Chiara, né da Fedez e tantomeno da Leo, ma la Ferragni ha di nuovo riacceso grande interesse sull’argomento con una delle sue ultime Instagram stories: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni

Era il 23 luglio quando Chiara Ferragni e Fedez, che si trovavano in quel momento a Lecce con le rispettive famiglie, scoprivano dal risultato del test di gravidanza che sarebbero stati mamma e papà bis.

L’annuncio ufficiale, forse per scaramanzia o forse per mantenere un minimo di privacy, era poi stato dato ai followers solo ad inizio ottobre tramite una tenerissima fotografia sui social del piccolo Leo in camicia che sorridente teneva tra le mani la prima ecografia della sorellina.

Poco tempo dopo l’influencer aveva condiviso il video del momento esatto in cui insieme al marito Fedez aveva saputo di essere incinta, integrandolo poi anche con la sorpresa che la coppia aveva fatto ai familiari per svelare la notizia. Entrambi i video avevano commosso i numerosissimi fan, che da subito avevano iniziato a chiedere emozionati: “Come la chiamerai?“.

Il nome della bambina

E da quel momento il nome della piccola, che nascerà a breve, è stata una delle domande più frequenti che i followers curiosi hanno continuamente posto a Fedez e Chiara ogni volta che si parlava della nascitura.

“Baby girl” è il soprannome che l’imprenditrice digitale ha usato finora per chiamare la figlia in arrivo, stando ben attenta a non svelare nulla di più.

Aveva fatto molto ridere i fan una Instagram story di qualche tempo fa di Fedez nella quale il cantante chiedeva al figlio il nome della sorellina. “Peppino!“, aveva risposto lui, suscitando grandi risate sia a Chiara che al marito, dato che quello è proprio l’appellativo che Fedez usa per prendere simpaticamente in giro la sua dolce metà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il quesito del nome scelto dai genitori è restato in voga durante questi mesi, e i due hanno sempre posto grande attenzione nel non rivelarlo.

Dopo le voci che davano “Rachele” come nome probabile per la bambina in arrivo, smentite però dalla stessa Chiara che ha spiegato che Rachele è in realtà la bambola di Leo, la coppia non ha più affrontato l’argomento e anzi in una recente Instagram story l’imprenditrice digitale aveva rivelato di non avere ancora scelto come chiamare la piccola e che insieme a Fedez stava pensando addirittura di pensare al nome solo dopo che la piccola sarebbe venuta al mondo.

La figlia dei Ferragnez: il dettaglio svelato su Instagram

Ma gli ultimi sviluppi sembrano andare in direzione opposta. È stato durante un ‘gioco’ su Instagram che l’imprenditrice si è smascherata, rivelando dei dettagli ulteriori sulla figlia in arrivo.

La Ferragni ha infatti lasciato campo libero ai followers permettendogli di porle sui social qualsiasi tipo di domanda, alle quali avrebbe risposto nelle sue IG stories: “Avete supposizioni su di me? Rispondo vero o falso“, ha infatti scritto. Ed ecco che immancabilmente è comparsa la domanda sul nome della figlia: “Avete già scelto il nome della bambina?“, le chiede qualcuno, ed è stato a questo punto che l’influencer ha rivelato ciò che i fan sospettavano: i Ferragnez hanno già scelto il nome della bambina in arrivo. Una decisione che ancora non era stata svelata e che ha spiazzato tutti, dato che sembrava che Fedez e Chiara lo avrebbero scelto solo più avanti. Che sia un passo più vicino al momento in cui la coppia deciderà di svelarlo ai followers scalpitanti?

Non solo, Chiara ha anche fatto un’ulteriore rivelazione: in risposta ad un’altra domanda infatti ha fatto sapere che le piacerebbe molto riuscire ad allargare la famiglia: “Mi piacerebbe avere un terzo figlio in futuro“, ha scritto, “Amo i bambini e ho due sorelle, quindi vedremo…“.

Non ha ancora partorito la seconda che già pensa ad un terzo figlio quindi l’influencer, ma questo restituisce bene l’immagine di una Chiara felice e realizzata come non mai nella sua vita, non solo nella carriera nella quale tutto va a gonfie vele ma anche nella vita privata, diventando un esempio da seguire anche su quel lato per tutti i suoi numerosissimi fan.