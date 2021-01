Coronavirus, la provocazione di Carmen di Pietro: “Buona banana a tutti”

Coronavirus, Carmen di Pietro ancora positiva: la showgirl ha raccontato l’esperienza dopo il contagio ed il non sentire ancora odori e sapori

Ancora alle prese con la positività da Covid, la showgirl ha voluto dare a modo suo una testimonianza su questa malattia. Lo ha fatto ancora una volta a modo suo, con una provocazione che segnaliamo con il video pubblicato sotto. La showgirl si è mostrava in un vestitino stretto con curve in evidenza, con una banana in mano ed un cesto di frutta. Il suo intento è stato quello di raccontare a tutti i follower il momento che sta vivendo in isolamento a casa dopo la scoperta di aver contratto il virus. A suo modo, con un linguaggio semplice e colorito, ha confermato a tutti che non sente i sapori e gli odori del cibo che mangia, rispondendo ai tanti che probabilmente le hanno posto questa domanda.

Coronavirus, l’esperienza di Carmen di Pietro che ha voluto aggiornare a modo suo i follower di Instagram con un post che è stato interpretato tra il serio ed il provocatorio. Mai banale e spesso irriverente, l’ex di Sandro Paternostro sa sempre come attirare l’attenzione su di se. Non solo con scollature e curve bollenti, ma anche con post come questo che abbiamo pubblicato sotto: “Amici miei sto mangiando una banana perché ho fame, però in realtà io non sento niente. Perché con il contagio da Covid mi ha tolto il gusto di ogni cosa, ed infatti in bocca non sento niente. Quindi o mangio una mela o una pera o un mandarino o un kiwi praticamente non sento nulla”.

Poi la showgirl va nel dettaglio della sua esperienza con la positività: “E’ incredibile questa situazione, con il Coronavirus non si sente nulla. Voi me lo chiedete spesso, è vero che quando si mangia non si sentono i sapori. Ve lo garantisco. Beh, buon appetito, buona banana a tutti”. A voi i commenti.