Elisabetta Canalis, vestito corto e niente intimo: “Per colpa tua non dormiremo”

Elisabetta Canalis ha scatenato Instagram con un post che ha mostrato un dettaglio davvero bollente: i follower sono rimasti senza parole

Vestitino cortissimo ed aderente, occhiali scuri e sguardo rivolto verso un obiettivo. Potrebbe sembrare una foto come tante altre, ma invece non è stato così, perché i follower sono rimasti senza parole di fronte alla perfezione fisica della showgirl ma soprattutto per le sue curve bollenti che non sono passate inosservate. Anche dagli Usa e dalla sua Los Angeles l’ex Velina di Striscia la Notizia riesce a far parlare di sé. Con la sua famiglia – il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva – ha trascorso momenti non facili a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito in modo violento anche gli Usa. Ma anche nelle difficoltà la bellezza di origini sarde non ha mai perso la speranza e l’ottimismo per un ritorno alla normalità. Con tanti post, foto e video, ha strappato sorrisi ai fan ma anche voglia di reagire alla situazione critica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis ha pubblicato tante foto e video che hanno messo in evidenza la sua perfezione fisica. Dagli allenamenti bollenti che le consentono di mantenere un fisico asciutto e tonico ad altre pose che mettono in risalto la sua bellezza e sensualità sono stati davvero tante le reazioni dei follower. Che hanno risposto sempre con grande passione, permettendole di raggiungere dei numeri record su Instagram. Nell’ultimo che abbiamo descritto sopra, un aspetto non è sfuggito ai fan. Non solo il vestito cortissimo, ma anche assenza di intimo ad aumentare il tasso di sensualità della showgirl. Con il gioco del vedo non vedo che ha esaltato il web. Migliaia anche in questo caso i commenti, anche simpatici ed ironici, che hanno avuto l’obiettivo di descrivere la perfezione della ex Velina. “Ma lo sai che in Italia è mezzanotte e mezza e c’è gente che non si addormenterà a causa di questa foto?? 😝😂” ha scritto un fan. Cosa ne pensate?