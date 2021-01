Pamela Prati ha scatenato i commenti dei follower di Instagram con un post appena uscita dalla doccia: ballando ha scoperto le sue curve

Un balletto appena uscita dalla doccia, con un asciugamani a coprire parzialmente le sue curve ha lasciato i follower a bocca aperta. Il messaggio piccante ha reso ancora più incandescente l’atmosfera: “Prima di andare a dormire…dopo la doccia. BALLATE💃🏻vi sentirete meglio. Sogni D’Oro Amici Miei 💃🏻🌙”. La risposta dei suoi fan non si è fatta attendere, e come al solito è arrivata a suon di like e commenti che hanno voluto esaltare le qualità fisiche della showgirl. Che rimane un personaggio pubblico amato e soprattutto seguito sui social. Non poche le disavventure per la 62enne di origini sarde anche nel recente passato. Con le polemiche e gli alterchi soprattutto per quel che riguarda la fantomatica storia di Mik Caltagirone. Messe da parte incomprensioni e diatribe anche televisive, adesso l’ex ballerina de Il Bagaglino sembra proprio rinata.

