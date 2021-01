Chiara Ferragni non ci sta e risponde agli insulti social rivolti a lei e al marito Fedez. Ecco cos aha scatenato l’ira della fashion influencer.

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono abituati ad essere al centro dell’attenzione. La loro fortunata carriera è basata sulla condivisione di ogn singolo momento privato della loro giornata, dalla colazione all’ora di andare a letto. Una scelta che gli ha portato una notorietà ( e un conto in banca!) senza eguali ma anche un mare di costanti critiche. E se ormai dopo anni la maggior parte delle volte, i Ferragnez sopportano con un aplomb invidiabile ogni sorta di malignità social, ogni tanto affrontano gli hater rispondendo ai commenti più inopportuni.

Ed è successo anche ieri quando un impertinente follower di Chiara ha deciso di farle notare quanto per lui Fedez sia poco attraente commentando una foto del marito dicendo che per andare a letto con il cantante ci vuole proprio “stomaco”. La Ferragni dopo aver letto il commento ha decisamente perso la pazienza ed è accorsa in difesa del marito rispondendo al follower che ci vorrebbe invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso d’esistere. Chiara continua chiarendo che una frase così maleducata può esistere solo per cercare un attimo di celebrità e soprattutto è scritta da chi non capisce nulla di amore. Insomma l’influencer non le ha proprio mandate a dire e in pochi minuti ha fatto un record di like.

Ma non è finita qui, poco dopo Chiara ha voluto rispondere anche un hater che la accusava di essersi rifatta le labbra. Purtroppo oltre ai tanti complimenti per la sua bellezza l’influencer è molto colpita anche da critiche di ogni genere inerenti il suo aspetto fisico.

Il commento non è per niente piaciuto alla Ferragni che ha apostrofato il follower come uno che non ci capisce nulla di ritocchi estetici e soprattutto il commento non sarebbe stato opportuno anche se fosse stato vero: “Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato”. Gioco, partita, incontro…