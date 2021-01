Jasmine Carrisi, bomba sulla figlia di Al Bano: “In coppia con lui”

Jasmine Carrisi dopo il grande successo ottenuto a The Voice Senior è pronta per una nuova avventura accanto ad una persona speciale

La figlia di Al Bano Carrisi come è noto a tutti è da poco reduce di un grandissimo successo su Rai 1. The Voice Senior sicuramente ha lasciato un segno positivo alla sua carriera che senza subbio è agli inizi. Jasmine Carrisi vuole seguire le orme del padre e diventare una grande cantante. Dopo aver inciso il primo disco la scorsa estate, è pronta a lavorare su un secondo pezzo che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Intanto, in una recente intervista a RTL 102.5, la 19enne ha svelato anche qual’è il suo grande sogno nel cassetto.

Al Bano e Jasmine Carrisi pronti per un duetto trap?

Jasmine Carrisi non è la prima volta che lo racconta infatti, lo aveva già ammesso tempo fa. La figlia di Al Bano vorrebbe duettare con suo padre, ma cantando il genere di musica che piace a lei. “Da anni glielo chiedo, vorrei tantissimo che facesse un featuring con un trapper”.

In collegamento proprio dalla sua abitazione, la giovane Carrisi ha anche rivelato che Al Bano sarebbe pure pronto per un’esperienza musicale del genere. Infatti, sembra che stia prendendo già lezioni di trapper, in quanto lei ascolta continuamente solo questo tipo di musica.

Jasmine e la passione per la musica

La giovane Carrisi, si è detta pronta per un duetto con papà Al Bano, solo nel caso in cui, si esibirebbe su un pezzo trap. Del sogno legato al padre ne aveva parlato anche a Verissimo nei giorni scorsi. “In macchina mio fratello e io gli facevamo ascoltare il trap e il mio sogno è un featuring di papà con un trapper”.

Jasmine ama tantissimo questo genere di musica e lo ha confermato lei stessa varie volte. Anche sul suo profilo Instagram, pubblica spesso canzoni dei suoi artisti preferiti, tra cui Sfera Ebbasta. Infatti, tempo fa, in risposta ad alcune domande, ha ammesso che sarebbe addirittura pronta a sposarlo, in quanto innamorata pazza. Molto moderna è anche sua madre Loredana Lecciso, anche se, visti i tempi, non la perde d’occhio mai un secondo.