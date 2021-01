Gf Vip: la madre e la sorella di Zorzi contro il reality “non è più un gioco”

Dopo il crollo di Maria Teresa Ruta, la madre e la sorella di Tommaso Zorzi si scagliano sui social contro il Gf Vip, vediamo cosa è successo

Nelle ultime ore nella casa del Gf Vip la tensione dei concorrenti è arrivata alle stelle, a sentire maggiormente la pressione dei giorni di isolamento dal mondo esterno è stata Maria Teresa Ruta, la quale ha avuto una crisi di pianto per colpa di Cecilia Capriotti che non ha voluto chiarire con lei perché offesa per la nomination ricevuta proprio dalla Ruta.

Sul web il video della crisi di Maria Teresa è subito diventato virale ed è arrivato alle famiglie dei concorrenti, i quali si sono infuriati con il reality per il prolungamento eccessivo di questa edizione che sicuramente sta turbando gli inquilini della casa mettendo a dura prova i loro nervi e la loro pazienza, come si è potuto vedere dal crollo avuto da Maria Teresa Ruta che ha fatto preoccupare i parenti dei vipponi, per il benessere psicologico dei loro cari. I veterani del reality iniziano a risentire la mancanza di casa, chiusi tra quattro mura da ormai quattro mesi sembra che siano arrivati al limite della sopportazione.

Sicuramente non si era mai visto un Grande Fratello durare così tanto e avere così tanti prolungamenti nella stessa edizione, i veterani del reality hanno varcato la porta rossa il 14 settembre 2020, se per i telespettatori sembra moltissimo tempo figuriamoci per i concorrenti che non hanno notizie di ciò che accade al di fuori della casa e che sono stati costretti a passare le feste natalizie lontani dai loro cari, probabilmente resistono perché pensano che tra poco il Gf Vip sarà finalmente finito, sapendo che la data di termine è fissata per l‘8 febbraio, ma in realtà non è così, loro non ne sono ancora a conoscenza ma la produzione ha prolungato ancora una volta il reality.

Tommaso Zorzi: la madre e la sorella contro il Gf Vip

Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 13, 2021

I famigliari dei concorrenti del Gf Vip hanno iniziato a protestare contro la produzione del reality, il motivo? sono preoccupati per questa sorta di prigioni tra le mura di Cinecittà che sta facendo crollare i loro cari, a scagliarsi contro il reality sono state Armanda Frassinetti e Gaia Zorzi, madre e sorella di Tommaso, con un post su twitter la mamma di Tommy ha scritto “se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti” una richiesta chiara ed esaustiva al programma di non prolungare il Gf Vip per non turbare maggiormente l’umore dei concorrenti, che già sembrano essere arrivati al limite dello stress psicologico.

Anche Gaia, la sorella di Zorzi è intervenuta sulla questione e ha detto “Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio” infatti Alfonso Signorini non ha ancora avvisato i vipponi di un ulteriore prolungamento del reality, questione che sicuramente non farà piacere ai concorrenti che non vedono l’ora di tornare. a casa e che vengano spenti i riflettori su di loro.

Anche il marito di Stefania Orlando ha scritto un post su twitter in sostegno di Maria Teresa Ruta facendo partire un hashtag #iostoconmtr, dopo la sua crisi in moltissimi hanno voluto mandare un gesto d’affetto alla gieffina, Simone Gianlorenzi ha scritto su twitter “Serve a poco, ma portarlo in tendenza è comunque una dimostrazione d’affetto per una grande Donna e grande protagonista di questo gfvip. Finché si gioca giochiamo, ora si vive. Non posso vederla così… viperelle conto su di voi“, già qualche mese fa il marito della Orlando aveva previsto che la situazione all’interno della casa del Gf Vip sarebbe degenerata infatti aveva dichiarato “Da ora in poi preparatevi solo al peggio. Uscirà quello dalle persone chiuse in un bunker da oltre tre mesi senza contatti con l’esterno“.

Per il momento dalla produzione del Gf Vip e da Alfonso Signorini tutto tace, vedremo se nella puntata di venerdì avranno cambiato idea sul prolungamento del reality.