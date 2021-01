A Live Non è la D’Urso Paolo Brosio lo ha svelato: è pronto al matrimonio con la sua giovane fidanzata, ma la mamma ha dichiarato di essere contraria. Ecco come mai.

Paolo Brosio, ospite ormai fisso nei programmi di Barbara D’Urso, a Domenica Live ha infatti rivelato che sarebbe favorevole ad un futuro matrimonio con la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis, ma qualcuno in diretta ha voluto esprimere il proprio disappunto: la mamma del giornalista ha fatto sapere che cosa ne pensa. Ecco che cosa ha detto.

Ormai i telespettatori affezionati dei talk show su Canale 5 di Barbara D’Urso si sono abituati alla presenza fissa di Paolo Brosio e della giovanissima fidanzata Maria Laura De Vitis, neanche 23enne. La coppia infatti, insieme da qualche mese, è spesso in studio.

Questa volta però, insieme a loro, invitate in trasmissione c’erano anche le rispettive madri, che sono state intervistate dalla D’Urso che le ha invitate ad esprimere la propria opinione sulla relativamente nuova storia d’amore tra i loro figli.

Paolo Brosio: sì al matrimonio

La grande notizia che è stata data da Brosio durante la trasmissione ha stupito tutti, mamme comprese. L’ex giornalista di Rete 4 infatti, dopo un matrimonio in chiesa e uno in comune ha annunciato di essere ufficialmente divorziato e, anzi, aver ottenuto dopo 5 anni di insistenza l’annullamento dei matrimoni da parte della sacra Rota. Il 64enne è quindi pronto per sposarsi nuovamente in chiesa con il rito cattolico.

“Vorrei che fosse nella chiesa di San Giacomo a Medjugorje“, ha dichiarato Brosio. Meno convinta è stata la fidanzata, che ha risposto sorridendo: “Mi piacerebbe molto, ma adesso aspettiamo“.

La mamma di Maria Laura ha preso molto bene la notizia: “Dirò la cosa più semplice del mondo, se mia figlia è felice io sono felice“. “Hai capito Annina?“, ha incalzato Barbara D’Urso all’anziana madre di Brosio, collegata da casa. Ma la mamma del giornalista non ha preso la notizia come ci si aspettava.

La reazione della mamma di Brosio

La coppia non aveva previsto una reazione avversa da parte di Anna, la madre di Paolo: “Sono stupefatta che dall’oggi al domani qui si concluda“, ha infatti risposto lei, continuando con: “Ai miei tempi era diverso, le cose andavano con calma. Sono di un’altra generazione e non è semplice adattarsi alla generazioni d’oggi“.

Ed è a questo punto che è intervenuta la giovane Maria Laura che ha spiegato alla potenziale futura suocera i motivi per i quali si è innamorata di suo figlio: “Noi ci siamo già conosciute, come le ho già detto suo figlio ha un grande cuore, grazie anche ad una grande mamma che gli ha dato una buona educazione con grandi valori e io questo l’ho visto subito. È una persona buona che vuole il mio bene e me lo dimostra ogni giorno con piccole cose: è per questo che mi sono legata a suo figlio“.

Viceversa, anche Paolo Brosio a sua volta ha esternato le tante qualità che lo hanno fatto perdutamente innamorare della giovane fidanzata. Oltre che dalla sua bellezza unica che la rende luminosa e capace di calamitare l’attenzione, Brosio ha spiegato di essere stato colpito in particolar modo dal suo modo di fare. “Conoscendola, dall’inizio ho capito che è una ragazza che ha una grande passione per il mio stesso lavoro, perché è intelligente e veloce. Si è laureata in Scienze della Comunicazione a 22 anni: è una ragazza in gamba e sa persino tre lingue. La sua è una una personalità non indifferente“.

Le accuse degli haters

Nonostante le numerosi ospitate ai talk televisivi per farsi conoscere il più possibile, gli haters sono numerosi e si fanno ancora sentire: la maggior parte delle accuse riguardano la loro grande differenza d’età. 64 anni lui contro i 22 di lei, gli scettici accusano Maria Laura di essere falsa e di servirsi della sua relazione con Brosio solo per acquistare notorietà e fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Ad alimentare le teorie degli haters ci sarebbero anche le ‘paparazzate’ della ragazza insieme a Diego Granese, un giovane imprenditore milanese con il quale però, come Maria Laura afferma, non ci sarebbe stato alcun flirt.