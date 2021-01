Tra Paola Turci e Francesca Pascale non è finita: una foto lo prova

Sembra che la cantante Paola Turci e l’ex di Silvio Berlusconi Francesca Pascale stiano continuando felicemente la loro storia d’amore: nella loro foto insieme un dettaglio non è sfuggito agli occhi dei più attenti.

Era solo quest’estate quando su tutti i giornali di gossip era uscita la notizia bomba, quella della presunta relazione d’amore tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, la donna che dal 2011 per quasi 10 anni è stata la compagna di Silvio Berlusconi.

Nonostante le due protagoniste dello scoop non avessero mai né confermato né smentito il loro legame, verso la fine di questo anno le indiscrezioni le vedevano prossime ad una separazione, parlando di una relazione che tra loro era ormai già al capolinea.

Ma con l’anno nuovo sono arrivate delle grosse novità: paparazzate dal settimanale “Oggi” insieme a fare shopping, è spuntato in fotografia anche un dettaglio che non è passato inosservato e che ha spazzato via le voci di una crisi tra loro.

Paola Turci e Francesca Pascale: shopping insieme

Alla faccia delle malelingue che le vedevano separate verso fine dell’anno scorso, le due donne si sono nuovamente mostrate ai flash dei paparazzi insieme e più unite che mai. Le prove sono sotto gli occhi di tutti: le fotografie delle due felici e sorridenti a passeggio mentre si tengono strette l’una all’altra dandosi il braccetto sono eloquenti e stanno facendo velocemente il giro del web. Nuove prove quindi che confermano la solidità della loro relazione, soprattutto perché questa volta è apparso un dettaglio inedito.

Secondo ciò che ha riportato la rivista fondata da Angelo Rizzoli le due sarebbero uscite in coppia dall’abitazione dove entrambe si trovavano: la Villa Maria, una residenza regalata a Francesca dall’ex Silvio Berlusconi che si trova a Casatenovo, piccolo paesino di villeggiatura in provincia di Lecco. Perfetto per passare dei giorni in totale tranquillità: vicino al Lago ma anche facilmente raggiungibile da Milano in poco tempo. È così che Francesca e Paola, una volta montate a bordo della Porsche Cayenne hanno deciso di concedersi un po’ di shopping.

Ma ciò che sta facendo tanto parlare nelle ultime ore è il vistosissimo anello sulla mano sinistra di Paola. La domanda che si stanno facendo in tanti è sempre la stessa: e se fosse un regalo di fidanzamento da parte di Francesca? Il solitario è decisamente vistoso e potrebbe essere il segno di un impegno in una relazione ufficiale tra le due.

Le vacanze in Cilento insieme

Avevano fatto molto discutere le foto di questa estate delle due, che erano state beccate sempre dai paparazzi di “Oggi” intente a scambiarsi effusioni mentre prendevano il sole su un bellissimo yatch della Pascale, attraccato nel cristallino mare del Cilento.

I giornali e i siti di gossip si erano scatenati: quella era la prima volta che le due si vedevano insieme e gli scatti che le ritraevano erano molto chiari nel mostrare il bacio tra le due.

Nonostante le molte critiche che avevano subito, tra cui quelle che accusavano la Pascale di vivere alle spalle dell’ex e di farsi la bella vita con i soldi di Berlusconi, le due hanno cercato di viversi la relazione il più serenamente possibile.

Francesca Pascale da sempre si è mostrata molto attiva per quanto riguarda i diritti della comunità omosessuale e LGBTQ+ mentre la cantante Paola Turci, anche lei impegnata in passato in diverse relazioni con uomini, aveva dichiarato molto tempo fa: “Se fossi lesbica vorrei esserlo liberamente“.

Insomma l’ufficialità della loro relazione non è ancora certa, ma tutti gli inizi portano allo stesso punto. Come andrà avanti la storia tra le due?