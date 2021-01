Il web insorge contro Elisabetta Gregoraci che dopo essere stata in vacanza a Dubai partecipa al GF Vip: “E la quarantena?“. E anche Taylor Mega si unisce alle polemiche.

Elisabetta Gregoraci di ritorno dalle vacanze di famiglia da Dubai ha partecipato in studio all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ed è così scoppiata sui social la polemica: “Ma la quarantena?“, si sono chiesti tanti fan del reality show di Canale 5. E al coro si è aggiunta anche Taylor Mega, compagna in passato dell’ex marito della Gregoraci Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci non fa la quarantena: il web si scatena

È scoppiata la polemica social a seguito della partecipazione in studio di Elisabetta Gregoraci all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, subito dopo il rientro di questa da un soggiorno di alcuni giorni a Dubai con l’ex Flavio Briatore e il loro figlio undicenne Nathan Falco. La famiglia si era recata insieme nella grande città per seguire da vicino gli affari del Billionaire di cui Briatore ha aperto una sede proprio a Dubai.

L’intervento della Gregoraci al GF Vip ha fatto quindi molto parlare non solo per il suo acceso e attesissimo dibattito diretto con la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche per la sua mancata quarantena.

Di ritorno dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti, infatti, la showgirl solo pochi giorni dopo si è fatta vedere in tv. “Perché lei non fa la quarantena?“, si sono chiesti alcuni telespettatori che sui social hanno espresso tutto il proprio disappunto.

“Scusate ma la Gregoraci tornata da Dubai la quarantena non la deve fare?“, questo il succo dei tantissimi tweet che sul famoso social Twitter tanti utenti stanno pubblicando, mandando in tendenza “Dubai” al posto dell’hashtag ufficiale del reality #GFVIP.

Le critiche per il viaggio a Dubai

La polemica era già scoppiata durante il periodo delle festività natalizie a causa dei tanti influencer che erano riusciti a partire e lasciare il proprio comune di residenza nonostante in Italia vigessero regole molto chiare a riguardo che impedivano i viaggi.

Anche Elisabetta era stata additata dagli haters sui social, ai quali però aveva risposto che in realtà lei non abita in Italia, bensì nel principato di Monaco, nel quale le regole sono molto diverse da quelle Italiane.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci, il lancio dei coltelli è da paura: “Pazza o coraggiosa?”

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci incidente per colpa di una foto su IG

Le parole di Taylor Mega su Instagram

Che si tratti quindi di un’altra “svista” da parte dei telespettatori del GF Vip e che quindi Elisabetta sia giustificata anche questa volta? Così non sembra per Taylor Mega, giovane influencer ed ex di Briatore che sui social, tramite delle Instagram Stories, si è lamentata proprio di questo.

“Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone invece vadano in tv e fan**lo la quarantena?“, ha scritto. Ovviamente non ha fatto nomi ma il riferimento è molto chiaro. Come risponderà Elisabetta?

MA PER LA GREGORACI LA QUARANTENA TORNATA DA DUBAI NON ESISTE?! CHE NOIA #TZVIP pic.twitter.com/lUbnlsI15E — Veronica (@Veronic29513345) January 11, 2021

Ma la quarantena per andare in studio tornata da Dubai alla Gregoraci quando gliela fanno fare alla prossima edizione del #gfvip ???? pic.twitter.com/oFrjdtAHCe — Laura_🌺 (@LauraLattanzi82) January 12, 2021