Elisabetta Gregoraci, il lancio dei coltelli è da paura: “Pazza o coraggiosa?”

Elisabetta Gregoraci ha postato un video sulla sua pagina ufficiale, mostrando l’esibizione al Billionaire di Dubai. Follower senza parole

La showgirl è stata per mesi al centro dell’attenzione. Dal momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip tanti i gossip su di lei, ma anche litigi e storie d’amore mai sbocciate. Il riferimento è a quella con Pierpaolo Pretelli che adesso sembra felice con Giulia Salemi. Ma la showgirl calabrese sembra ormai non pensare più a quello che è stato all’interno del gioco, anche perché per lei sembra esserci un ritorno di fiamma con l’ex compagno. Da quello che si è visto, la vacanza a Dubai è servita a tutta la famiglia. Sia a Briatore che ha potuto sondare da vicino gli affari e stare con figlio ed ex compagna. Ma anche alla showgirl ed al piccolo Nathan Falco. Insomma, tutti sorridenti e felici nello splendido scenario degli Emirati Arabi in un periodo dell’anno speciale.

Elisabetta Gregoraci è apparsa sorridente ed in grandissima forma nella sua vacanza a Dubai. Tanti gli scatti che ha postato per rendere partecipi i follower della sua felicità. In un momento particolare per l’Italia, però è arrivata qualche critica sia per lei che per Briatore. “Nonostante la pandemia voi pubblicate tutto questo”. Ma la maggior parte dei fan ha avuto solo parole di incoraggiamento per la bellezza di Soverato che sembra proprio essersi riavvicinata a Briatore anche per il bene di Nathan Falco. Insomma, in attesa di notizie ulteriori su questo gossip, i follower hanno potuto ammirare la showgirl nello splendido scenario di Dubai. Per lei, come per lo stesso Briatore, un esibizione al Billionaire, il locale dell’ex che da poco ha aperto anche a Dubai. Un lancio dei coltelli che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. “Un po’ coraggiosa … un po’ pazza 💚😂” ha commentato. Video che abbiamo postato sotto, lasciando a voi i commenti.