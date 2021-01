Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato poche ore fa, la bravissima e bellissima Mara Venier, dove è difficilissimo riconoscerla.

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Lei è una vera professionista della televisione, che tiene incollati al piccolo schermo milioni di italiani, con il suo programma domenicale.

Stiamo parlando della bravissima Mara Venier, che in queste ultime ore ha pubblicato una sua immagine che ha lasciato senza parole, perché è completamente diversa dal solito.

Mara Venier su Ig: Si mostra ed è davvero bellissima, ma è irriconoscibile!

Il successo di questa edizione di Domenica In, come per la precedente è davvero enorme, e noi parliamo della sua perfetta, ed impeccabile padrona di casa, ovvero Mara Venier.

Si è spesso vociferato, in queste settimane, che forse è l’ultima edizione che condurrà del programma, ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale.

Anche il marito, Nicola Carraro, ha elencato alcune donne e presentatrici, che potrebbero prendere il posto della sua consorte, e questo ha, sicuramente, alimentato ancora di più il gossip su uanto accadrà nella prossima edizione di Domenica In.

Come sappiamo tutti, poi la mitica Mara Venier, oltre ad essere una mamma premurosa, è anche una super nonna, che pubblica sul suo profilo social momenti anche della sua vita private, con il nipotino.

Il suo profilo Instagram, però, Mara lo usa anche per pubblicare ricordi del suo passato, e proprio in queste ultime ore ha messo una fotografia che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere Mara, ha solamente vent’anni, come ha scritto lei stessa nella didascalia, quando era appena arrivata a Roma, ed era già mamma.

L’immagine, ovviamente ha stupito tutti i suoi follower per la bellezza che dimostra, dovuta anche alla giovane età, e con il passare del tempo ha continuato ad aumentare.

Il post, nel giro di pochissimo ha ricevuto davvero molti complimenti, anche da personaggi noti, come Alberto Matano che le ha lasciato un cuoricino rosso.

E voi eravate riusciti a riconoscere Mara Venier, in questa immagine se non vi dicevano chi era? La trovate anche voi sempre bellissima?