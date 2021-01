Antonella Mosetti, i video che dividono i follower: “Ma cosa hai combinato?”

Antonella Mosetti ha pubblicato dei video su Instagram che hanno messo in evidenza la sua sensualità scatenando anche forti polemiche

La showgirl continua ad essere una protagonista indiscussa del web con una serie di post che non passano inosservati. La 45enne romana da tempo riesce a mettersi in evidenza con foto e video che mettono al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche che spesso fanno discutere. Bellezza e sensualità di certo non mancano, ma quello che fa discutere spesso, con toni anche animati, è la ‘naturalezza’ del suo aspetto fisico. La diretta interessata ha più volte spiegato che sta lentamente ritornando al suo aspetto fisico originale, con un trattamento che la sta riportando a qualche anno fa. Quando probabilmente ha fatto qualche scelta sbagliata in merito ad accorgimenti estetici che forse non le servivano. In quanto ancora oggi rimane uno dei personaggi più attraenti e cliccati anche sul web. Con uno degli ultimi post, dove ha messo al centro dell’attenzione le sue curve bollenti, i fan si sono divisi, tra quelli che stravedono per lei e chi la critica aspramente.

Antonella Mosetti è uno dei personaggi pubblici più chiacchierati del web. Non solo le sue curve al centro dell’attenzione. Spesso la showgirl è riuscita a far parlare di se anche per il suo carattere forte. Senza peli sulla lingua dai social ha sempre detto quello che pensa, senza troppi giri di parole. Questo aspetto del suo carattere l’ha fatta scontrare con tanti follower, anche con accesi dibattiti e discussioni. Nel post con i vari video condivisi da Tik Tok la showgirl è emersa la forte sensualità della showgirl romana, con le curve bollenti che non sono passate in secondo piano. I commenti al post si sono divisi tra quelli che l’hanno trovata irresistibile e quelli che invece hanno criticato per l’ennesima volta il suo aspetto fisico. La diretta interessata non ha risposto alle critiche, lasciando la discussione e parlando con i fatti. Ecco di seguito i video che hanno scatenato l’entusiasmo dei follower, ma anche forti critiche. Voi cosa ne pensate?