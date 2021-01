Vediamo insieme che cosa dice direttamente la famosa dama, Valentina Autiero, su un suo possibile ritorno ad Uomini e Donne.

Lei è stata una dama molto apprezzata e seguita, del trono Over, per quanto riguarda il noto programma Uomini e Donne.

Stiamo parlando, ovviamente di Valentina Autiero, che ha abbandonato il programma, ma vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Uomini e Donne: il possibile ritorno di Valentina Autiero? Tutta la verità

La bellissima dama, nel programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, ha avuto una brutta delusione.

LEGGI ANCHE —> NICOLE MAZZOCATO RIVELA TUTTA LA VERITà SUL FLIRT CON MARIO BALOTELLI

Stiamo parlando di Valentina Autiero, che ha sperato sempre, di trovare un compagno e l’amore all’interno del programma, ma così non è mai stato.

Prima di abbandonare il programma, aveva iniziato a frequentare Germano, ed insieme avevano passato anche un fine settimana, proprio come se fossero una vera e propria coppia.

La nuova coppia, che si era formata da pochissimo, ha deciso, dopo varie discussioni con il pubblico, di uscire dal programma, e continuare a frequentarsi con calma nella vita reale, anche se Valentina aveva dichiarato che avrebbe preferito rimanere un altro po’.

LEGGI ANCHE —-> EROS LO DICHIARA STUPENDO TUTTI: “E’ LA MIA FIDANZATA”

Ma una volta usciti dal programma, la loro relazione non è continuata nel modo che Valentina sperava.

Maria ha chiesto a Gennaro di lasciare il programma, perché nessuna dama aveva interesse per lui, mentre a Valentina ha dato del tempo per riflettere, se vuole tornare nel programma.

In molti sperano in un suo ritorno, perché la dama era molto seguita ed apprezzata, ma per il momento non sembra esserci speranza.

Qualche giorno addietro, ha risposto ad alcune domande tramite il suo profilo social di Instagram.

I follower le hanno detto che la sua mancanza si fa sentire, ma la risposta è stata:

“Intanto puoi trovarmi qui”

Diciamo che la risposta, potrebbe anche far sperare in un suo possibile ritorno a Uomini e Donne.

E voi cosa ne pensate? Riuscirà Valentina a superare questa delusione e tornare a Uomini e Donne, oppure la sua avventura in televisione si è conclusa?