L’amato chef Damiano Carrara ha rivelato finalmente sui social il volto della fidanzata ma omettendo un particolare importante che ha fatto scatenare le sue fan le quali hanno immediatamente riempito la sezione dei commenti sotto il post. Ecco che cosa è successo.

Damiano Carrara è uscito finalmente allo scoperto: dopo un lungo periodo nel quale ha tenuto tutte le sue fan sulle spine, finalmente ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata sui social. Nelle foto che ha pubblicato su Instagram la fidanzata si vede per la prima volta chiaramente in primo piano, ma alcune fan si sono lamentate: ecco perché.

Sembrava impossibile ormai ma, dopo mesi di mistero, finalmente Damiano Carrara ha mostrato il volto della sua nuova fidanzata. “Nuova” si fa per dire, dato che i due stanno insieme ormai da mesi: la novità è però per i followers sui social, che sono riusciti così a vederla chiaramente in volto per la prima volta.

Damiano per quanto riguarda la sua relazione infatti fino alle vacanze natalizie era sempre rimasto sul vago concedendo ai seguaci su Instagram qualche fotografia con solo la silhouette in controluce oppure con alcuni dettagli della fidanzata ma senza mai mostrarla chiaramente. Almeno fino a poche ore fa.

A dirla tutta una piccola concessione era stata fatta in via del tutto straordinaria nel giorno di Natale, quando lo chef più amato d’Italia aveva condiviso uno scatto “di famiglia” con la sua dolce metà sotto l’albero. Ma la foto non aveva soddisfatto i fan più esigenti, in quanto la ragazza si vedeva solo parzialmente e di profilo.

Damiano Carrara: il post su Instagram con la fidanzata

Nel selfie recentemente condiviso, invece, la ragazza si vede decisamente bene: in primo piano, con i capelli biondi e occhi grandi dalle lunghe ciglia, probabilmente era proprio lei l’autrice del selfie. Dietro di lui nella foto, il fidanzato Damiano, in auto con lei. “Buona serata“, scrive semplicemente il pasticcere in didascalia nel post su Instagram, senza aggiungere altro. Che questo abbia finalmente soddisfatto i fan? Sembra non del tutto: alcuni hanno avuto da ridire su un piccolo dettaglio che lo chef ha omesso.

Il dettaglio mancante che ha scatenato le fan

Quale sarebbe quindi il chiacchierato dettaglio che ha fatto scatenare le sue followers?

È stata la mancanza del tag al profilo della fidanzata a suscitare tanto scalpore.

Le innamoratissime fan dello chef di “Bake Off” infatti avrebbero voluto spiare il profilo della fortunata ragazza, ma così non è stato. Una scelta saggia, quella di Damiano, che ha preservato così la privacy della sua dolce metà.

“A sto punto taggala“, ha commentato qualcuno, o ancora: “Finalmente posso avere un’idea sulla tua fidanzata. Carini!“.

Immancabili poi i commenti ironici sui tanti cuori infranti che la notizia di una nuova relazione del pasticcere ha portato con sé: “First reaction: SHOCK“, “Si è sentito il rumore del mio cuore infranto?”, “Abbiamo finalmente dato un volto a questa delusione“.

Ma Damiano non solo non ha taggato la ragazza: non ha nemmeno svelato il suo nome. E così sono partite le scommesse, chissà se per rivelarlo ci vorranno ancora altrettanti mesi!