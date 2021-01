Asia Argento, il post che lascia senza parole: non l’avreste mai riconosciuta

Asia Argento ha pubblicato un post su Instagram dove è apparsa davvero irriconoscibile. La foto ha lasciato senza parole i suoi follower

La figlia del regista Dario è un personaggio pubblico famoso ed allo stesso tempo discusso per una serie di motivi. Innanzitutto la sua bellezza e sensualità che emerge sempre in primo piano, e che stuzzica le fantasie dei fan. Ma a tenere banco è anche il suo carattere e la sua spiccata vocazione alla provocazione ed allo scontro. Carattere forte ed irriverente, ha fatto spesso parlare di sé anche con la fine della relazione con Morgan. I due hanno avuto in passato forti scontri, con accuse a vicenda che hanno portato anche in televisione. I due, ovviamente non insieme, hanno partecipato spesso anche alle trasmissioni di intrattenimento di Barbara d’Urso. Portando le loro storie e anche le ragioni di una separazione complicata. Ma agli occhi del pubblico la bellezza dell’attrice ed artista non è mai passata inosservata.

Asia Argento è molto attiva sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo periodo ha aggiornato i follower dell’iniziativa che sta portando avanti insieme alla figlia Anna Lou Castoldi. Si tratta del campo della moda, che dopo quello della musica, sta attirando l’attenzione della figlia del regista Dario. Anna e la madre stanno cercando di farsi strada in questo settore cominciando a mettere in vendita online dei vestiti della 45enne romana. In attesa di conoscere i risvolti di madre e figlia, l’ex di Morgan rimane molto attiva su Instagram con foto che spesso non passano inosservate. Scatti bollenti che esaltano i follower. Ma nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha voluto lasciare tutti senza parole. Con uno scatto dal passato che l’ha mostrata bambina nel 1983. La didascalia allo scatto conferma la sua voglia di stupire: “Anatomia di un cuore selvaggio” ha commentato. Scatto che vi mostriamo sotto, e che lasciamo giudicare a voi. L’avreste riconosciuta?