Lapo Elkann pronto per le nozze: ha regalato l’anello alla fidanzata Joana

Lapo Elkann è pronto a mettere su famiglia con la campionessa di rally portoghese Joana. L’anello di diamanti è già arrivato ora manca solo la data. Ecco cosa ha raccontato il rampollo torinese.

In molti faticano a crederci ma Lapo Elkann sembra aver messo la testa a posto, abbandonando le trasgressioni, le tantissime donne e i colpi di scena. Il 42enne è finalmente pronto a costruire una famiglia con la sua Joana, e come raccontato dallo stesso imprenditore, ha già regalato uno specialissimo anello di diamanti alla fidanzata lo scorso Capodanno. Lapo per fare la proposta alla compagna ha scelto un anello di diamanti in stile artdecò ma con una grande particolarità: la struttura intorno ai diamanti è in titanio, il simbolo della loro unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo. Joana infatti come Lapo ha una fortissima passione per i motori ed è stata la pilota più giovane al mondo a finire la Parigi-Dakar in macchina e a vincerla nel 1997 a fianco di Carine Duret.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dedicated to Lapo Elkann (@dear_lapo)

Insomma una donna forte e sportiva ma anche mamma di due bambini. Lapo ha raccontato di avere un ottimo rapporto con i figli della compagna e di essere pronto a costruire una famiglia e un futuro con tutti loro perché Joana è la mamma, la donna e la compagna con la quale vuole passare il resto della sua vita. Per la prima volta il rampollo di casa Agnelli ha trovato una donna che gli sa tenere testa, lo comprende e con la quale aprirsi completamente. Lapo Elkann racconta infatti che tra di loro non c’è mai stato nessun segreto e a farlo innamorare della compagna è stata proprio la sua sincerità, unita al suo sguardo e alla sua storia.

In questi giorni i novelli fidanzati sono stati avvistati in Svizzera a St. Moritz, mentre trascorrevano una breve vacanza sulle neve e sono sembrati innamorati e molto felici. Ora non ci resta che attendere la data ufficiale delle nozze e siamo sicuri sarà un evento indimenticabile come solo Lapo sa fare.