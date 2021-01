Carlotta Mantovan cambia look, i fan: “Sembri una ragazzina” (FOTO)

Nuovo look per Carlotta Mantovan: la vedova di Fabrizio Frizzi più giovane che mai insieme alla sua bambina Stella

La vedova di Fabrizio Frizzi è tornata molto attiva sui social, dove da giorni pubblica scatti e momenti della sua giornata. Carlotta Mantovan appare felice, serena e soprattutto cambiata. Merito in particolar modo il suo nuovo look che non è passato inosservato… La conduttrice televisiva ha deciso di tare un taglio ai suoi capelli ma di cambiare anche colore.

Carlotta Mantovan mostra il suo nuovo look

Carlotta Mantovan così è apparsa poche ore fa sul suo account Instagram. La moglie di Fabrizio Frizzi si è mostrata in tutto il suo splendore e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il suo nuovo taglio di capelli. Un look deciso, più sbarazzino e che le ravviva il viso. La donna ha deciso di puntare su un biondo d’orato.

Ovviamente, l’immagine nel giro di pochi minuti ha fatto il pieno di like e commenti e in molti le hanno fatto notare quanto questa nuova acconciatura la rende davvero una ragazzina. Ricordiamo nei mesi scorsi è sempre stata castana, mentre in questo scatto il nuovo colore le da una luce diversa.

La giornalista, nel post in questione è insieme alla sua bambina Stella Frizzi e sono in in riva ad una spiaggia. Entrambe felici e spensierate si godono una meravigliosa giornata di sole. Carlotta, ricordiamo che per privacy, non ha mai mostrato il volto della sua bambina e anche in questo caso l’ha fotografata di spalle.

La vedova di Frizzi e l’amore per Stella

Stella Frizzi è la gioia più grande di Carlotta Mantovan. Le due donne condividono molte passioni in comune e tra queste proprio l’amore per la natura. In questa immagine, entrambe hanno deciso di trascorrere qualche ora in spiaggia, con la speranza che arrivi presto l’estate.

La vedova di Frizzi però ha anche un’altra grande passione, tramandata proprio da Fabrizio. La giornalista nel tempo libero ama andare a cavallo e nel weekend lei e Stella passano l’intero pomeriggio in un maneggio fuori Roma. Un amore, per i loro quadrupedi davvero incondizionato tanto che in piena pandemia, Carlotta spesso ha postato scatti malinconici del suo “amore” (come lei lo definisce).