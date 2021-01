Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera de I Soliti Ignoti, che ha lasciato tutti senza parole.

Il programma pre serale di Rai uno è sempre molto amato e seguito, e nella puntata che è andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di davvero particolare.

Vediamo insieme cosa e chi è stato il protagonista di questa puntata speciale del programma.

I Soliti Ignoti: tutti sbalorditi non era mai successo dall’inizio del programma

Ieri sera, ospite del fortunato programma condotto da Amadeus è stata la bellissima Justine Mattera.

Come sappiamo, queste sono puntate speciali, dove il montepremi viene devoluto in beneficenza per l’ospedale Spallanzani di Roma, e per la ricerca sul Covid 19.

Spesso, nel programma ci sono buone vincite, ma capita anche se i concorrenti famosi, sbagliano e non vincono nulla.

Ma in questo caso, la serata di ieri è stata davvero fortunata, o se vogliamo Justine è stata molto brava.

Ha fatto tutto il gioco, ed è riuscita a mettere da parte, per il “parente misterioso” la bella somma di 100.000 euro.

Justine, ha quasi subito indicato che fosse l’ignoto numero 1 il parente ed effettivamente così è stato, vincendo quindi l’elevata somma, che non era praticamente quasi mai stata sfiorata.

Ovviamente, anche Justine ha dichiarato che fare il gioco da casa è assolutamente tutta un’altra cosa rispetto a trovarsi lì.

Una bellissima somma vinta che si aggiunge a quelle delle sere precedenti che andranno in beneficenza per combattere il Covid, in questo momento così difficile.

E voi seguite il programma condotto da Amadeus, che tiene incollato alla televisione milioni di telespettatori?