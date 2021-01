Vediamo insieme di capire per quale motivo Al Bano, si è scagliato pesantemente contro il Festival di Sanremo.

Lui è uno dei cantanti maggiormente apprezzati sul panorama italiano e non solamente, stiamo parlando di Al Bano.

Vediamo insieme che cosa stà succedendo e per quale motivo ha dichiarato queste forti parole nei confronti della gara canora.

Al Bano si scaglia pesantemente contro il Festival di Sanremo: “Scelta scellerata”

Il Festival deve iniziare tra circa un mese, ma sta già facendo molto parlare di se, per tantissimi motivi, anche legati al periodo storico che stiamo vivendo in questo momento.

Sembra poi, probabilmente, potrebbe andare in onda, ma senza il pubblico, dovuto proprio all’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Ma vedere che nella grandissima platea non c’è il pubblico che acclama ed ascolta le canzoni, a molti artisti non sembra piacere come idea.

Vediamo insieme, che cosa ha dichiarato, in merito a quello che sta succedendo, Al Bano, alle pagine del Il Messaggero.

Secondo il cantante super conosciuto, sarebbe meglio spostare il Festival di Sanremo, in un periodo più favorevole.

Ha continuato dicendo, che ad esempio, il vincitore dello scorso anno non ha raccolto particolari frutti, dalla vendita del suo disco ed ha aggiunto:

“La Rai vuole ripetere questa esperienza? Mi sembra una scelta scellerata”

Anche la sala stampa, ovviamente avrà una accoglienza molto limitata, si parla al massimo di 70/80 giornalisti di testate diverse.

Stando ad Al Bano, fare una manifestazione così importante in questo momento è una sorta di fatica sprecata, sarebbe meglio, farla verso il mese di maggio, quando ancora più persone avranno avuto modo di fare il vaccino.

E voi cosa ne pensate delle parole dichiarata da Al Bano sul Festival di Sanremo? Siete d’accordo oppure no?