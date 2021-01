Vediamo insieme per quale motivo la soap opera super seguita, turca, Daydremer non andrà in onda e cosa sta succedendo.

Questa soap ha avuto un grandissimo, e super inaspettato successo in Italia, ma non solamente, stiamo parlando di Daydremer.

Vediamo insieme per quale motivo non andrà in onda, e tutto quello che sta succedendo in questo momento.

Daydreamer fan in ansia: non andrà più in onda, per un motivo preciso

Sembra che la rete Mediaset, anche se il programma ha un grandissimo seguito di pubblico, abbia deciso di cambiare nuovamente la messa n onda della soap opera turca Daydremer.

Sembra che, per quanto riguarda la prima serata, il successo non è paragonabile a quello giornaliero nella sua fascia pomeridiana.

Nella giornata di ieri, è andata in onda una nuova puntata, che in precedenza era già stata annullata, ma rimessa in onda solamente per le lamentele del pubblico da casa.

Ma stando a quanto si apprende, per il giovedì successivo, ovvero il 28 gennaio, non sembra essere assolutamente in programma un nuovo appuntamento serale per Can Yaman e Sanem.

La prossima settimana, almeno per il momento, dovremmo vedere il film “La signora di Varsavia”.

Al momento sembra tutto confermato, in questo senso, ma dato che sono state cambiate più volte le carte in tavola, bisognerà solamente attendere.

E voi seguite la soap turca anche in fascia serale, e vi godete il bel Can Yaman? Oppure preferite l’appuntamento pomeridiano? Secondo voi cosa succederà la prossima settimana?