Gemma Galgani confessa: “So perchè Maurizio mi ha lasciata”

La dama di Uomini e donne, Gemma Galgani rivela di aver scoperto il motivo per cui Maurizio l’ha lasciata improvvisamente

Nella registrazione di Uomini e donne del 19 gennaio protagonista indiscussa della puntata è stata Gemma Galgani. La dama ha parlato a lungo della sua situazione sentimentale e di ciò che è successo con Maurizio. Ricordiamo che tra i due è finita improvvisamente per volere dell’uomo e a distanza di settimane pare che la torinese ha capito cosa realmente è accaduto.

Maurizio smascherato da Gemma Galgani

Grazie alle anticipazioni di uomini e donne, fornite da Il vicolo delle news, possiamo svelare cosa è successo nella puntata del 19 gennaio. In occasione del suo compleanno, Gemma Galgani ha ricevuto un bel mazzo di fiori da parte di Maurizio e dal suo nuovo corteggiatore.

Inoltre, pare che anche Tina Cipollari non si è presentata con le mani in mano e le ha regalato qualcosa di particolare… Intanto, la dama torinese fa presente a tutti in studi di aver scoperto il vero motivo per cui Guerci l’ha lasciata.

A quanto pare, secondo Gemma, grazie a delle informazioni, è venuta a conoscenza di un importante dettaglio. Nella vita di Maurizio c’è già un’altra donna e lei ne ha le prove. Infatti, ha sottolineato che nelle prossime sarà pronta a smascherarlo davanti tutta Italia.

Nuovo cavaliere per la dama torinese

Le anticipazioni di uomini e donne, però ci fanno sapere anche che per Gemma Galgani nulla sarà perduto. Infatti, gli spoiler confermano che per la dama arriverà un nuovo corteggiatore e anche lui si chiamerà Maurizio.

La torinese, nonostante la delusione avuta da Guerci deciderà di dare una possibilità al nuovo arrivato e ascolterà una poesia a lei dedicata. La donna, spiegherà anche di essere pronta a chiudere la sua conoscenza con Gianluca e di concentrarsi sulla new entry.

Tali parole manderanno su tutte le furie il cavaliere che l’accuserà di essere falsa e finta con tutti. Secondo l’opinione dell’uomo è anche inutile la sua presenza a Uomini e donne visto il suo modo di fare. Accuse pesanti quelle rivolte alla settantaduenne che come sempre riuscirà a difendersi.