Gf Vip: la madre di Tommaso Zorzi infuriata con un autore “fai il tuo lavoro” – VIDEO

La madre dii Tommaso Zorzi, Armanda, si è scagliata contro uno degli autori del Gf Vip “lei faccia il suo lavoro, io faccio la mamma” ecco cosa è successo – VIDEO

Nell’ultima puntata del Gf Vip, i concorrenti sono stati avvisati da Alfonso Signorini sul possibile prolungamento del reality, ovviamente i vipponi non si aspettavano una notizia del genere, visto che ormai sono passati più di quattro mesi dal loro ingresso dalla porta rossa. Pensavano quindi che l’ultima data fissata fosse quella dell’8 febbraio, invece a loro discapito, il conduttore ha comunicato che il Gf Vip continuerà fino a inizio Marzo, ancora non gli è stata comunicata la data ufficiale della finale ma sono tutti rimasti scioccati da questa notizia.

Tommaso Zorzi mentre ascoltava le parole di Alfonso si teneva le mani tra i capelli come segno di disperazione, lui è uno dei veterani che è in isolamento dal mondo esterno da ormai più di 4 mesi e sicuramente non vede l’ora di riabbracciare i suoi cari. Ovviamente i parenti dei vipponi non sono d’accordo con la decisione del prolungamento del reality, soprattutto dopo le ultimi crisi avute da alcuni concorrenti, come ricorderete quella di Maria Teresa Ruta ma anche l’ultima di Stefania Orlando che stava per scappare dalla casa, molti di loro hanno iniziato ad attaccare il programma chiedendo di non allungare ulteriormente i giorni di permanenza per i loro famigliari, ma la loro richiesta non è stata ascoltata.

Per questo motivo i concorrenti hanno potuto sentire i loro parenti per telefono, visto che la notizia sul prolungamento li ha sconvolti, il Gf Vip è andato incontro ai vipponi e concedendogli questo regalo ed è in questa occasione che Tommaso Zorzi è venuto ha assistito a un litigio tra sua madre e un autore, ecco cosa è successo.

Tommaso Zorzi, il racconto shock sulla madre “ha litigato con un autore del Gf Vip”

VIDEO | Tommaso racconta le risposte di Armanda agli autori #tzvip pic.twitter.com/XZoLie8cKb — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 20, 2021

Dopo l’ufficializzazione sul prolungamento del reality, i concorrenti sono caduti nella disperazione più totale, tanto che gli autori hanno concesso ai parenti di chiamare i loro cari per dargli un pò di supporto morale, tra i vari racconti che sono emersi quello che ha sconvolto tutti è stato quello di Tommaso Zorzi, il quale ha confessato di aver sentito sua madre e nel mentre deve aver detto qualcosa che non poteva dire, per questo motivo un autore è dovuto intervenire per bloccare l’argomento ed è in questo momento che la signora, essendo una donna senza peli sulla lingua, si è scagliata contro di lui dicendogli “lei faccia l’autore, io faccio la mamma“.

Ovviamente il racconto ha fatto divertire tutti i concorrenti della casa ma anche gli utenti sui social che hanno iniziato a far circolare il video in cui Tommaso racconta agli altri inquilini l’aneddoto con sua madre.