Melania Trump, outfit da urlo per lasciare la Casa Bianca, ma la cifra è scioccante

Melania Trump indossa un outfit pazzesco per dare l’ultimo saluto alla Casa Bianca, ma la cifra è da perdere la testa, il web sotto shock, ecco quanto costa

Melania Trump pronta a scrivere il sequel di “Smeraldi a colazione”. pic.twitter.com/ll8OT0Upx2 — Endriu (@Gav4tzony) January 20, 2021

Melania Trump per dare l’ultimo saluto alla Casa Bianca non ha di certo badato a spese, sempre elegante e raffinata, la ormai ex first lady ha sfoggiato un outfit da sogno per celebrare un giorno importante, cioè la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente degli USA, Joe Biden. Melania ha letteralmente lasciato il pubblico a bocca aperta il pubblico, soprattutto per il fatto che ha optato due diversi look, il primo in total black per salutare la Casa Bianca, c’è chi ha fatto dell’ironia sul suo outfit dicendo “sembra che stia andando a un funerale” mentre invece alcuni fan hanno apprezzato questa scelta così raffinata e l’altro abito invece molto più colorato indossato per il suo arrivo in Florida, nettamente più vivace del primo, ma scopriamo quanto costano questi abiti pazzeschi.

Melania Trump, il vestito da urlo per l’addio alla Casa Bianca

La moglie di Donad Trump, è sempre stata un icona dello stile sfoggiando in ogni occasione vestiti da urlo e molto costosi, per l’evento di oggi in cui lei e il marito hanno dovuto abbandonare la Cada Bianca non ha deluso il suo pubblico, infatti ha scelto un abito di un famoso brand Italiano, Gucci, la cui cifra è da perdere la testa, cioè ben 2.700€.

Ovviamente a scovare il vestito e il prezzo sono stati gli utenti sul web che incuriositi hanno iniziato a fare ricerche fino a trovare la risposta alle loro domande, l’abito sul sito di Gucci riporta queste descrizione “Con richiami alla psichedelia anni ’70, fatta di distorsioni visive, immagini surreali e cromie ultra sature, il logo della Maison si combina con esagoni di diverse dimensioni nella stampa intrisa di colore che definisce questo abito in cady di lana e seta. Il design girocollo con maniche lunghe e spacchi laterali enfatizza l’allure vintage del capo“, un look che ha fatto invidia a moltissime donne, anche perché considerando il prezzo non è un vestito che tutte si possono permettere.

Melania ha scelto con attenzione l’outfit giusto per un’occasione indimenticabile come l’addio alla Casa Bianca, forse da oggi in poi non la vedremo più presente come prima sui riflettori, ma rimarrà sicuramente un icona dello stile.