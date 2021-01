Valeria Marini, l’intimo esalta i follower di IG: “Una lezione alle ventenni”

Valeria Marini irresistibile su Instagram: la showgirl in intimo ha mostrato ai follower delle curve bollenti che hanno fatto il giro del web

La foto in intimo della showgirl ha raccolto un numero ampio di consensi su Instagram, con i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento o un like. Da tempo la 53enne romana riesce a raccogliere consensi anche sul web, in particolar modo su Instagram. Per alcuni mesi la sua assenza era stata avvertita dai suoi fan che non avevano avuto tracce di lei tra televisione e social. Poi il ritorno, con tantissimi post che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che non sono mai state dimenticate dai suoi ammiratori. Che negli anni non hanno mai smesso di amarla. Dopo la parentesi della sua vita al fianco dell’imprenditore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, tante sono state le comparse televisive, anche al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA🌟MARINI🌟🇮🇹🌟❤️🌟💋🌟🌟 (@valeriamarini)

Valeria Marini è tornata protagonista su Instagram, e lo ha fatto come al solito a modo suo. Con una serie di post da “Baci stellati” che non hanno lasciato indifferenti i follower. Che hanno riscoperto la sua bellezza e sensualità anche a 53 anni. Se da un lato sono arrivate spesso le accuse per lei di chi pensa che usi filtri per mostrarsi più giovane e bella, dall’altro lato non si può non tenere conto della grande passione che continuano a mostrare nei suoi confronti i follower. Che la seguono sempre, pronti a dimostrare il loro affetto con migliaia di like e commenti. Anche nell’ultimo post che ha condiviso ha raccolto tantissimi consensi. I suoi baci stellati anche stavolta hanno raggiunto il cuore dei fan, che non sono rimasti indifferenti davanti alla sua bellezza e perfezione fisica. L’intimo ha mostrato una scollatura che ha lasciato tutti senza parole. Un follower si è detto pazzi di lei: “Stai dando una lezione alle ventenni”. Siete d’accordo con questo commento?