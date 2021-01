Con la notizia della gravidanza di Belen, scompare anche l’ultima possibilità di un ritorno di fiamma tra la conduttrice argentina e l’ex ballerino di Amici

Sembra ormai ufficiale la seconda gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina aspetterebbe un bambino dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, e sarebbe al quarto mese di gravidanza. Il condizionale è d’obbligo perché non è ancora arrivata la conferma ufficiale della coppia, forse per scaramanzia o forse per tutelare il bebè almeno prima della nascita. Quello che è certo è che la notizia se confermata sarebbe l’ennesimo colpo di testa della showgirl. Belen non ha mai negato di essere incline alle pazzie d’amore e questa potrebbe essere l’ennesima. E se la coppia appare più innamorata che mai convintissima di costruire una nuova famiglia insieme, come avrà preso la notizia l’ex marito Stefano De Martino? Il ballerino e la Rodriguez hanno ufficializzato la rottura definitiva solo poco prima della scorsa estate e ora a 6 mesi di distanza, dopo un brevissimo flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, sarebbe già pronta ad allargare la famiglia con il parrucchiere 25enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, secondo quanto confidato agli amici e riportato dal settimanale Oggi, dovrebbe dare alla luce il suo secondogenito nei mesi vicini alla nuova estate 2021. Poco tempo per introdurre il fidanzato nel clan Rodriguez e soprattutto per abituare il figlio Santiago alla presenza di un nuovo uomo nella sua vita. Per questo motivo Stefano De Martino, secondo quanto riporta Oggi, non vedrebbe di buon occhio la nuova relazione e sopratutto l’arrivo del nuovo bambino. Ufficialmente il presentatore non ha ancora voluto commentare la notizia, ma il suo silenzio fa pensare non sia troppo contento della novità nella vita di Belen. Secondo alcune fonti vicine al ballerino non sarebbe contento per il semplice motivo che relazione tra Belen e Spinalbese è iniziata da troppo poco tempo e non ci sarebbero quindi le basi per un passo così importante e soprattutto suo figlio Santiago sarà inevitabilmente in mezzo alla situazione.

LEGGI ANCHE > DILETTA LEOTTA: L’ACCAPPATOIO SI APRE PROPRIO LI PER LA GIOIA DEI FOLLOWER

C’è chi pensa invece che questa nuova gravidanza porti la showgirl argentina definitivamente fuori dalla sua vita, sancendo la parola fine per sempre. Voi cosa ne pensate?