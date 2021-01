Sanremo 2021 senza pubblico, delusione per Amadeus: Ecco il piano B

Brutte notizie per Amadeus: nelle ultime ore è stato deciso che nel teatro dell’Ariston per la 71ima edizione di Sanremo 2021 il pubblico non sarà presente

Sembrava ormai decisa, la presenza del pubblico a Sanremo 2021. Amadeus e tutta la troupe stanno lavorando senza sosta, per far si che tutto proceda alla grande e non ci siano tanti stravolgimenti. E proprio questo motivo, il Direttore artistico, che per il secondo anno sarà protagonista della 71ima edizione del Festival non è riuscito a raggiungere questo grande obiettivo: ovvero portare il pubblico e la stampa in teatro. La notizia è arrivata poche ore fa e ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Vediamo insieme cosa è successo.

La 71ima edizione del festival di Sanremo 2021 senza pubblico

Contrariamente a quanto si era detto nei giorni scorsi e a quanto aveva auspicato Amadeus questa edizione del Festival di Sanremo 2021 non sarà come le altre. Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19 continua a farsi sentire e ci saranno nuove regole da rispettare. Il karmesse si terrà dal 2 al 6 marzo, dopo un possibile slittamento ad aprile.