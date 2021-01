Alan Friedman, battuta infelice su Melania Trump “è una escort” il web insorge

A UnoMattina ospite Alan Friedman, il noto giornalista statunitense è stato invitato per discutere sull’addio di Donald Trump alla Casa Bianca, ma si è lasciato sfuggire un insulto a Melania Trump “è una escort“, web in rivolta contro il giornalista “vergognati“, ecco cosa è successo

A UnoMattina si parla dell’addio di Donald Trump alla Casa Bianca, a commentare la situazione politica in America è intervenuto il noto giornalista statunitense Alan Friedman, ma ha fatto una gaffe imperdonabile che gli è costata una grossa polemica in studio ma anche sul web che si è scatenato contro il giornalista, vediamo di cosa si tratta. Durante la discussione Alan Friedman è intervenuto per comparare il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e la moglie Jill a Donald Trump e sua moglie Melania, definendo quest’ultima come una escort, il giornalista ha provato a rimediare, ma ormai il danno era stato fatto, infatti la conduttrice ha anche cercato di fargli la ramanzina, ma lui ha fatto finta di non capire di cosa stesse parlando.

Alan Friedman da della escort a Melania Trump, il web in rivolta

Il noto giornalista statunitense mentre commentava Donald Trump e sua moglie Melania intenti a lasciare per l’ultima volta la Casa Bianca ha detto “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort… ehm la sua moglie e vanno in Florida“ gli utenti sul web anno accusato Alan Friedman si essere sessista e sperano che Melania venga a conoscenza delle sue parole per denunciarlo, ecco alcuni tweet contro il giornalista:

A UnoMattina anche la conduttrice Monica Giandotti ha provato a fare la ramanzina al giornalista dicendogli “sei stato molto duro con Melania” ma senza ottenere il risultato sperato, perché Alan Friedman ha fatto finta di non capire a cosa si stesse riferendo, come si può vedere dal video qui sotto:

Alan Friedman vedendo l’accanimento sui social è voluto intervenire per giustificare quanto è successo “Era solo una battuta non voluta, l’ho corretta subito e ho detto moglie, perchè in inglese, la mia lingua madre, il primo significato di escort è quello di accompagnatrice, intesa come persona che ne accompagna un’altra ad eventi pubblici; non ha necessariamente una connotazione sessuale. E poi, ripeto, mi sono subito corretto dicendo moglie“ quindi per il giornalista si tratta di un equivoco per i diversi modi di dire in inglese, mentre in italiano la parola escort ha un significato completamente.

Il web non ha creduto all sue giustificazioni, vedremo se Melania verrà mai a conoscenza di queste offese e nel caso se deciderà di vendicarsi contro il giornalista.