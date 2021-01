Mara Venier oggi pubblica il suo progetto Luisa Viola terminato insieme a tutto il suo team. grande soddisfazione per la presentatrice

Mara Venier possiamo dire è davvero una donna instancabile. Da tre anni al timone di Domenica In, la presentatrice anche quest’anno si è dimostrata all’altezza delle aspettative di Viale Mazzini. Dopo vari rumors su un presunto abbandono in Rai, Zia Mara sarà presente anche nella prossima stagione. Intanto, sui social pochi istanti fa ha sapere che è pronto un nuovo progetto: terminato proprio oggi. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Mara Venier presenta il suo nuovissimo progetto

La conduttrice oltre ad essere impegnata con Domenica In, lavora anche ad altri progetti. Uno di questi è la campagna pubblicitaria Luisa Viola, a cui si è dedicata oggi. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Mara Venier ha fatto sapere che insieme a tutto il suo team ha realizzato la nuova collezione primavera/estate.

Il tutto racchiuso in una foto, postata dalla stessa presentatrice. Un progetto portato avanti con entusiasmo e terminato con soddisfazione, ed ecco infatti le sue parole. “Oggi a Roma abbiamo realizzato la campagna primavera estate Luisa Viola. Grazie a tutto il team”.

Ovviamente in tanto hanno apprezzato il suo lavoro e si sono complimentanti con lei. Non solo i fan, che ormai da anni la seguono con dedizione ma anche tantissimi colleghi dello spettacolo. Insomma, tra like e emotion, Mara Venier è stata riempita di affetto e congratulazioni.

La Venier soffia il posto ad Antonella Clerici

Mara Venier oltre a Domenica In, nelle prossime settimane sarà impegnata anche con un altro programma. Quest’anno la Zia più amata d’Italia ha “rubato” il posto ad Antonella Clerici e sarà al timone dello Zecchino D’oro.

Il karmesse musicale dei bambini sarebbe dovuto andare in onda a dicembre 2020, ma per via dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid 19 è stato rimandato a Marzo. Per ora non c’è ancora nessuna notizia ufficiale sulla data di messa in onda e lo stesso vale anche per le giornate. Gli altri anni, lo Zecchino d’oro si è svolto in 4 giornate…Per ora dunque non resta altro che attendere.