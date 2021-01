Antonella Mosetti, bellezza e curve bollenti su Instagram: follower pazzi di lei

Antonella Mosetti irresistibile su Instagram con un video che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. Follower innamorati della showgirl

Tantissimi i video pubblicati nelle ultime ore dalla showgirl che ha scatenato le fantasie dei follower, che si perdono di fronte alla sua bellezza, ma soprattutto davanti alle curve spesso in primo piano. Tantissimi i post che durante la giornata sensualissima romana riesce a pubblicare e che ottengono un successo importante in termini di like e commenti. Nelle ultime settimane la sua passione è stata quella dei video su Tik Tok, prima con delle imitazioni e poi con dei balletti bollenti che hanno lasciato spesso senza parole i suoi fan. Che su Instagram sono davvero tanti, apprezzando le doti fisiche straordinarie della 45enne che sembra migliorare sempre di più con il passare degli anni. Anche dopo qualche ritocco estetico che non ha riscosso un grande successo, adesso sembra sia ritornata alla sua bellezza naturale che fa perdere la testa ai fan.

Antonella Mosetti ha fatto innamorare i suoi follower con una serie di video che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità. Immagini che vi lasciamo commentare dopo il grande successo che hanno riscosso su Instagram, e che hanno certificato la passione dei fan nei confronti dell’ex di Non è la Rai. Tanti anni sono trascorsi dal felice debutto della showgirl che adesso viene osannata dai suoi ammiratori, che ne apprezzano curve abbondanti e forte sensualità. Non vuole per nessun motivo smettere di stupire, andando avanti per la sua strada anche di fronte a certe critiche di qualche follower che non apprezza il suo continuo esporsi sui social. Critiche che spesso si possono leggere sotto i suoi post, ma che poi vengono sommerse dall’affetto di chi invece la trova irresistibile. Soprattutto nell’ultimo video che riproponiamo sotto e che ha fatto scatenare i fan con migliaia di like e commenti tutti per lei.