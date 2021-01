Gf Vip nella bufera: frase sospetta della regia “evitate i contatti” – VIDEO

Da qualche ora il Gf Vip è al centro di una polemica per una farse detta dalla regia, probabilmente pensavano di avere i microfoni spenti ma nella casa i concorrenti hanno sentito tutto, ecco di cosa si tratta

I concorrenti della casa più spiata d’Italia sembrano essere arrivati al limite dello stress, dopo ben 4 mesi di isolamento chiunque sarebbe nella loro situazione, ma a preoccuparsi per il loro stato psicologico sono soprattutto i loro famigliari che in più di un’occasione hanno richiesto agli autori di evitare di prolungare nuovamente il Gf Vip per il bene dei loro cari, ovviamente nessuno ha ascoltato la loro richiesta e Alfonso Signorini nella scorsa puntata ha chiaramente detto che il reality non finirà l’8 febbraio come programmato ma andrà avanti fino a fine mese. I ragazzi sono caduti in depressione e per questo motivo gli stata concessa una telefonata con i parenti per cercare di tirarli su di morale, probabilmente non tutti i famigliari hanno acconsentito a supportare la decisione del Gf Vip di allungare il programma, infatti ad esempio la madre di Tommaso Zorzi avrebbe detto al figlio “fai quello che ti senti di fare” quindi non ha insistito affinché restasse nella casa, questa situazione deve aver turbato la regia del Gf Vip che nelle ultime ore si è trovata al centro di una polemica.

Circola un video sul web in cui si sente molto bene la voce della regia che dice “ragazzi evitate ogni tipo di contatto esterno con Tommaso” i concorrenti sentendo questa frase si sono subito allarmati e hanno iniziato a chiedere “ma che vuol dire evitare i contatti con Tommaso?” pensando che si stessero rivolgendo a loro, ma in realtà la regia ha fatto uno sbaglio clamoroso, cioè? si è dimenticata i microfoni accesi e quindi quello era un avvertimento che doveva essere privato e soprattutto non doveva uscire, visto che la motivazione è molto riservata, ecco cosa è successo.

Gf Vip: la regia dimentica il microfono accesso, una frase insospettisce il web

Il pubblico e i concorrenti sentendo le parole della regia, che sono molto chiare e dicono “Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo… dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso, eh” si sono subito spaventati pensando al peggio, ma poi riflettendoci sono venute fuori delle motivazioni piuttosto interessanti, cioè alcuni pensano che la regia voglia evitare qualsiasi contatto esterno per tommaso da parte di amici e parenti perché se no potrebbero convincerlo ad abbandonare il gioco. Ecco alcuni utenti che hanno scritto cosa pensano su twitter di questa situazione:

Sanno che sia Lazzaro che la sua famiglia non cercheranno di convincerlo a restare, ma gli lasceranno piena libertà. Il GF non vuole che esca, quindi eviteranno di metterlo in contatto con loro (suppongo). Come se fosse un loro burattino e non una persona con dei sentimenti 🤦🏻‍♀️ — AccettoMiracoli 🍀 (@_plumeClaire) January 21, 2021

L’ipotesi più plausibile è proprio questa, se lui incontrasse un famigliare lo lascerebbe libero di scegliere quale strada prendere, se rimanere o meno nel gioco, probabilmente gli autori non vogliono che Zorzi abbandoni il reality visto che grazie a lui il Gf Vip viene molto seguito e ogni giorno riesce a creare dinamiche nuove.