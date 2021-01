Isola dei Famosi, scelto l’inviato speciale ma lui rifiuta | I dettagli

La produzione sceglie il nuovo inviato speciale ma lui decide di declinare l’offerta. Ecco chi il prescelto è perché non parteciperà all’Isola dei Famosi.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma ci sono ancora tantissimi dubbi, sia per quanto riguarda il cast che i concorrenti che approderanno sull’isola deserta. Sono tantissime le voci circolate in queste settimane ma per ora quello che è certo è solo che alla conduzione ci sarà la bellissima Ilary Blasi. Inoltre solo due partecipanti sono stati confermati: Jill Cooper e Patrizia Rossetti. Per quanto riguarda l’inviato speciale che assisterà la presentatrice in studio, se ne sono dette parecchie. Prima sembrava che la produzione volesse Aurora Ramazzotti, poi addirittura Tommaso Zorzi, attualmente recluso nella casa del GF Vip. Ora arriva la notizia che il prescelto contattato dalla produzione del programma sia stato il bellissimo attore Giulio Berruti, fidanzato della parlamentare Maria Elena Boschi, prima chiamato per partecipare come concorrente e successivamente come inviato.

L’attore, dopo che la notizia è diventata virale, ha voluto specificare come sono andate realmente le cose chiarendo di non essere mai stato chiamato per partecipare come naufrago ma solo come inviato speciale. Stando alle dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo, i vertici dell’Isola dei Famosi avrebbero voluto fortemente l’attore nel cast perché avrebbe potuto fare la proposta di matrimonio in diretta tv alla Boschi. Berruti in un post Instagram comparso sul suo profilo ufficiale, ringrazia moltissimo Mediaset per l’offerta ma comunica di non aver potuto accettare l’offerta perché incompatibile con alcuni progetti che sta portando avanti negli Stati Uniti.

Ne approfitta anche per tirare una frecciatina ai giornalisti che secondo lui hanno inventato una sceneggiatura ad hoc per rendere la notizia eclatante. Prima di salutare i suoi followers l’attore ripete di essere molto dispiaciuto e si augura ci sia un’altra opportunità in futuro. E a voi sarebbe piaciuto vederlo nel reality?