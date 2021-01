Uomini e donne, ex dama pronta a tornare: Maria dice No!

Nella registrazione del 20 gennaio di Uomini e donne, Maria De Filippi si è lasciata scappare un piccolo dettaglio che ha lasciato tutti senza parole

Maria De Filippi non è solita parlare di ex concorrenti o di persone non presenti nello studio Durante la registrazione del 20 gennaio, la padrona di casa si è lasciata andare ad una piccola rivelazione che ha lasciato i fan davvero a bocca aperta. Tutto è iniziato quando Aurora Tropea si è seduta al centro dello studio spiegando il motivo per cui ha deciso di chiudere con il suo nuovo corteggiatore. Vediamo cosa è successo.

Aurora Tropea, ancora accuse e critiche alla dama

Aurora Tropea ormai sono mesi che è continuamente sotto attacco sia da parte di Gianni Sperti che da parte di Armando Incarnato. I due uomini del parterre non credono alla buona fede della dama e l’opinionista pensa addirittura che stia recitando un copione nello studio. Da quando è arrivata a Uomini e donne, la donna viene criticata e attaccata pesantemente tanto che nell’ultima registrazione ha abbandonato lo studio in lacrime.

Infatti, proprio durante la puntata, contro di lei si è schierato anche Giancarlo, cavaliere che ha frequentato nei mesi scorsi. Quest’ultimo ha tirato in ballo anche una sua cara amica ed ex protagonista del trono over. Si tratta di Veronica Ursida, dove secondo lui, avrebbe creato un profilo fake per insultare sua figlia. Accuse pesanti ma che la Tropea ha smentito.

Veronica Ursida vuole tornare a Uomini e donne?

Appena uscito fuori il nome di Veronica Ursida, pare che anche Maria De Filippi abbia detto qualcosa a proposito. Secondo quando riporta il vicolo delle news, sembra che l’ex dama stia chiedendo alla conduttrice di voler tornare in trasmissione. Per ora, però, non sembrano esserci ulteriori informazioni su quanto successo ma c’è da dire anche un’altra cosa.

Se ad oggi, l‘ex di Armando Incarnato non ha ancora messo piede negli studi Elios un motivo ci sarà. Di sicuro, della questione si parlerà ancora, sopratutto sui social. Sicuramente, in molti ricorderanno che già in passato la Ursida è stata accusata di essere falsa e voler far parte di Ued solo per le telecamere.