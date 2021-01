Vediamo insieme, in anteprima che cosa è successo e quali saranno le scelte, tanto attese dei tronisti di Uomini e Donne.

Il programma che va in onda tutti i giorni, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne è molto amato e seguito.

Ma in queste ultime ore, stanno girando particolari voci sulle scelte dei vari tronisti, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Uomini e Donne shock: svelate in anteprima le scelte dei tronisti

Lui è uno dei cavalieri che ha terminato da poco la sua avventura con il programma Uomini e Donne, stiamo parlando di Michele Dentice.

Ha avuto una breve, ma molto intensa frequentazione con la bella Roberta Di Padua, ma che non si è conclusa nel modo migliore.

Successivamente, a quanto accaduto, Michele, poi ha avuto un problema personale e non si è più trovato a suo agio nel programma condotto da Maria De Filippi, e per questo motivo ha deciso di abbandonare.

Ma in queste ultime ore, ha deciso di rilasciare una intervista al giornale Mondo Tv 24, che ha lasciato tutti senza parole, per quello che ha rivelato sui due tronisti, ovvero Sohpie Codegoni e Davide Donadei.

Michele ha dichiarato di apprezzare molto la giovanissima ragazza, e per quanto riguarda la sua scelta ha detto:

“Io da quello che ti posso dire dall’esterno la vedo più vicina ad una persona come Giorgio rispetto a Matteo”

Per quanto riguarda, invece, l’altro tronista, ovvero Davide, non ha parlato molto di lui direttamente, ma della sua corteggiatrice Beatrice, ed ha dichiarato:

“Adoro Beatrice! Mi sta troppo simpatica e mi da l’idea di una sorellina piccolina, é una piccoletta…credo che Davide però scelga Chiara”

L’intervista è poi continuato, dichiarando che il suo allontanamento dal programma di Maria De Filippi, non è stato per la non scelta con Roberta, ma solamente per problemi familiari.

Ha anche dichiarato, che partecipare è stata una idea della sorella, che lo ha iscritto, senza che lui sapesse nulla.

Per il momento, però non c’è un’idea di tornare ad Uomini e Donne, staremo a vedere che cosa succederà con il passare del tempo.

E voi cosa ne pensate sulle dichiarazioni che ha fatto Michele in merito alle scelte dei duo tronisti?