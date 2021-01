Le Donatella irresistibili su Instagram: chi la più bella tra Giulia e Silvia?

Le Donatella, in arte Giulia e Silvia Provvedi, sono molto attive su Instagram. Il duo musicale fa impazzire i follower. Voi chi preferite?

Giulia e Silvia Provvedi sono attivissime su Instagram e sulla loro pagina ufficiale riescono a tenere incollati i follower per ore grazie ai post che pubblicano. Le due sorelle tra foto e video mettono spesso in risalto la loro bellezza e sensualità, ma anche fisici perfetti che non passano inosservati. Il pubblico impazzisce per loro, e anche sul web l’affetto nei loro confronti resta alto. Ma, come spesso accade, i follower si dividono, e nonostante la forte somiglianza ci sono preferenze che vanno per l’una o per l’altra. Le storie delle due sorelle sono molto diverse tra loro, entrambe al momento single ma per motivi ben differenti. Giulia ha da qualche mese interrotto la relazione con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, quando la loro storia sembrava potesse andare avanti senza problemi. Silvia invece ha dovuto affrontare qualche difficoltà maggiore rispetto alla sorella.

Infatti la sua convivenza con il compagno Giorgio De Stefano – all’anagrafe Giorgio Sibio Condello – si è interrotta dopo l’arresto di quest’ultimo per questioni relative alle attività criminali di cosce della ‘Ndrangheta. In attesa che la posizione del compagno di delinei, Silvia sta andando avanti anche nel ruolo di madre. Infatti solo poche settimane prima dell’arresto di De Stefano, la sorella di Giulia aveva dato alla luce la piccola Nicole. Che sta crescendo grazie all’amore della mamma ma anche di quello della zia Giulia. Le Donatella sulla loro pagina ufficiale sono molto attive e postano tanti video e foto che mettono in risalto la loro somiglianza, anche se come detto ci sono preferenze per l’una o l’altra. Spesso nei loro post viene coinvolta anche la piccola Nicole che è amatissima ormai anche dai follower. Di seguito pubblichiamo un post che ha riscosso un grandissimo successo, con le curve bollenti delle due sorelle che hanno fatto impazzire il web. E voi, tra le due chi preferite?