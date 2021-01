Claudia Ruggeri, scollatura e fisico da modella: “Ci arrendiamo, finiti i complimenti”

Claudia Ruggeri ha mandato Instagram in tilt con una serie di post che hanno evidenziato la sua straordinaria bellezza e sensualità

I suoi post ormai da tempo raggiungono numeri importanti, con i follower che impazziscono per lei. Il motivo? Semplice, in quanto la Miss di Avanti un altro continua a pubblicare post che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Quelle ormai note al pubblico della trasmissione di Paolo Bonolis che quest’anno deve attendere ancora qualche mese per avere l’inizio del programma. Infatti il prolungamento del Grande Fratello Vip ha prodotto lo slittamento di Avanti un altro che comincerà l’8 marzo. L’emergenza Coronavirus ha stravolto tantissimi palinsesti, oltre che le vite di milioni di italiani. Adesso si attende il ritorno alla normalità, ma anche la nuova edizione del game show che vedrà tra le protagoniste non solo la Miss romana, ma anche Sara Croce e Maria Mazza, solo per fare qualche nome di rilievo.

Claudia Ruggeri in questi giorni è apparsa molto attiva sul web, soprattutto su Instagram con una serie di post che hanno ribadito, nel caso ce ne fosse stato bisogno, la sua perfezione fisica che ha evidenziato delle curve bollenti che spesso hanno fatto il giro del web. Sposata con Marco Bruganelli, fratello della compagna di Paolo Bonolis, è una delle ‘fedelissime’ del conduttore romano. Che ormai da anni porta avanti programmi di successo che abbinano divertimento ma anche una componente femminile molto gradita al pubblico. La Miss è senza dubbio una delle preferite del pubblico che resta in trepidante attesa del ritorno della trasmissione. Tanti i post della showgirl che annunciano le registrazioni delle nuove puntate, con outfit da capogiro che fanno sognare i follower. Nell’ultimo post che abbiamo condiviso sotto è stata definita inarrestabile dai fan anche per via di una scollatura evidente che non ha lasciato spazio all’immaginazione.