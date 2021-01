Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” e la cancella

Zaniolo pubblica una canzone dei The Giornalisti dedicata a Miss M e la cancella subito dopo. Per molti era indirizzata alla ex fiamma Madalina Ghenea. Ecco i particolari.

Il presunto triangolo amoroso tra Nicolò Zaniolo, la modella Madalina Ghenea e la ex di lui Sara, è stata una tra le storie di gossip più seguite del 2021 e forse non è ancora finita. Se la modella rumena ha deciso di fare una dichiarazione ufficiale tramite i suoi avvocati, nella quale affermava di non avere mai avuto nessuna relazione sentimentale con il calciatore, lui ha deciso di non ribattere, ma facendo caso ad alcune sue stories Instagram, sembra provare un sentimento per la bellissima modella. Per molti la reazione della Ghenea è stata provocata dalla notizia che la ex fidanzata di storica di Zaniolo, era incinta proprio del calciatore, anche se i due hanno ufficialmente interrotto la relazione. Se la storia d’amore con Madalina, 10 anni più grande del romanista, non è stata mai confermata, il 20enne ha sempre dichiarato di volersi prendere tutte le responsabilità per il bambino in arrivo. Ma nonostante voglia mantenere un rapporto con la ex Sara per il bene del piccolo in arrivo, sono in molti a pensare che nel cuore del calciatore della Roma ci sia solo la modella. E secondo i followers più attenti il 20enne avrebbe pubblicato suoi social una canzone dedicata proprio a Madalina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La canzone dei The Giornalisti intitolata “Completamente” con l’allusione a Miss M è apparsa per pochissimi minuti sul profilo Instagram di Zaniolo, e poi è stata rimossa. Il testo della canzona parla ovviamente d’amore e racconta che il protagonista non trova “ne sonno” e “ne pace” e che riuscirà ad essere felice solo se la donna amata tornerà. Una vera e propria dichiarazione d’amore che molti pensano sia indirizzata proprio a Madalina Ghenea. Difficile sapere se veramente Nicolò pensasse a Madalina ma è sospetto il fatto che la storia sia stata rimossa così velocemente.

Quello che è certo che i due per ora sono lontani almeno fisicamente, visto che Zaniolo vive a Roma mentre la modella rumena si è trasferita da diversi anni a Milano e, in tempi di pandemia globale, anche un a distanza di sole 5 ore può essere un problema . Non ci resta che attenere per scoprire se il gossip più chiacchierato di questo inizio 2021 è “completamente” finito…