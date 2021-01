Stefania Orlando nella puntata di ieri sera del Gf Vip, ha visto il post di Giulia Elettra Gorietti, figlia della moglie dell’ex marito, in cui l’ha insultata pesantemente “sfigata di lavoro fai solo le interviste“, ecco come ha reagito lei

La puntata di ieri sera del Gf Vip non è stata semplice per i vipponi, moltissime emozione in una sola notte, dall’incontro di Pierpaolo Pretelli con il fratello Giulio all’uscita di Cecilia Capriotti e molte altre vicende, ma a subirne maggiormente lo stress è stata sicuramente Stefania Orlando che nella notte ha anche cercato di scappare dalla porta rossa, ma cosa sarà successo? vi chiederete, scopriamo insieme.

Stefania Orlando ha finalmente ricevuto la notizia sul perché il suo ex marito, Andrea Roncato, ha interrotto ogni tipo di rapporto con lei dopo che si è sposato con Nicole Moscariello, secondo quanto dice Roncato non vede l’esigenza di avere un rapporto con l’ex moglie, Stefania, visto che i due hanno avuto un matrimonio molto breve e risale a moltissimi anni fa, ma la Orlando ha rinnegato tutto dicendo che lui non vuole vederla ne sentirla per colpa della sua nuova moglie, la quale sarebbe molto gelosa di lei.

A questo punto, Alfonso Signorini, mostra a Stefania un post della figlia della Moscariello, Giulia Elettra Gorietti, la quale non è stata affatto gentile con la Orlando scrivendo un post molto pesante su IG, vediamo di cosa si tratta.

Leggi anche->Barbara D’Urso, svelato il cachet degli ospiti: parla la conduttrice

Giulia Elettra Gorietti attacca Stefania Orlando “lascia stare quel povero uomo”

Giulia Elettra Gorietti, ha scritto sul suo profilo instagram qualche mese fa “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni” parole molto pesanti rivolte alla Orlando, che comunque ha confessato di aver risposto a questo messaggio con molta educazione ma che nonostante sia stata gentile con la Gorietti è stata nuovamente insultata in privato.

L’attrice ieri sera ha postato una foto in cui ha scritto che la storia risale a moltissimo tempo fa e che il suo primo pensiero è difendere la sua famiglia e non vuole di certo finire al centro di questi gossip, intanto nella notte la Orlando ha avuto un crollo emotivo, proprio per questa questione e stava per abbandonare la casa del Gf Vip.

Leggi anche->Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Tara Gabrieletto e Christian Gallella? Gli indizi

Vedremo se nella prossima puntata la figlia della Moscariello, Giulia Elettra Gorietti, potrà avere un confronto con la sua nemica, non ci resta che aspettare.