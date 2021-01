Caterina Balivo, meglio tardi che mai: “Ho aspettato i 40 anni per farlo”

Caterina Balivo ha fatto una confessione su Instagram con una foto che ha messo in evidenza un dettaglio che non è sfuggito ai follower

“Meglio tardi che mai”. Questo il commento della conduttrice napoletana che ha voluto rendere partecipi i suoi follower di Instagram di una sua esperienza. Da tempo ormai la quarantenne ex modella è diventata una vera e propria influencer considerati i numeri che riesce a collezionare sul web, in modo particolare su Instagram. In attesa che possa fare il suo ritorno in televisione con un programma tutto suo, la bellezza di Secondigliano continua a raccontare tantissimi aneddoti relativi alla sua vita quotidiana ai fan. Che cominciano ad apprezzarla anche nella nuova veste di influencer, dopo una prima fase in cui le chiedevano solo e sempre di tornare in televisione. Da quanto si vocifera negli ambienti dello spettacolo pare che adesso la conduttrice stia aspettando il momento propizio per tornare al suo lavoro. Qualcosa di importante pare bolla in pentola per lei. Cerchiamo di scoprire cosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo non ha mai fatto mistero di voler tornare in tv dopo il suo allontanamento volontario dalla scena a causa dell’emergenza Coronavirus. Non se l’è sentita, all’arrivo del primo lockdown, di stare lontana dalla famiglia e dagli affetti. Ma adesso potrebbe arrivare il momento del suo rientro. Si parla tanto di successione di Mara Venier a Domenica In, ma anche di un programma tutto suo in serale nel fine settimana. Intanto, in attesa di scoprire le carte sul suo futuro, la conduttrice si diverte nelle vesti di influencer. E poco fa ha raccontato una sua esperienza che ha voluto condividere con i follower. “Ho aspettato i 40 anni per fare una foto davanti al #Colosseo. Meglio tardi che mai 😊”. Nello scatto – riproposto sotto – i follower non hanno potuto non osservare un dettaglio che ha distolto l’attenzione generale. Particolare che lasciamo a voi senza aggiungere particolari commenti.