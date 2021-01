Caterina Balivo confessa la sua grande delusione ai fan: “Mi mancano troppo”

Caterina Balivo è tornata protagonista su Instagram raccontando ai follower una delle sue grandi delusioni scatenando le reazioni del web

L’emergenza Coronavirus l’ha portata a prendere una decisione difficile e drastica, quella di prendersi una pausa dal lavoro e dalle trasmissioni televisive. Lo ha fatto per stare accanto agli affetti ed alla famiglia, pur amando la conduzione ed il mondo dello spettacolo e della televisione. Adesso in tanti si chiedono quando avverrà il suo rientro, magari al timone di un programma tutto suo. Tanto si è parlato nelle scorse settimane di una sua possibile successione a Domenica In nel caso di un addio di Mara Venier. Ma anche di un programma serale che andrebbe in onda nel fine settimana. Insomma, per lei tante le voci che si rincorrono, anche se la diretta interessata glissa l’argomento preferendo non parlare del suo futuro professionale. Tanti follower infatti le hanno fatto domande sulla possibile data di rientro, ma per il momento la conduttrice napoletana evita di rispondere.

Caterina Balivo intanto si è scoperta attivissima sui social. Tanti i post che ha voluto condividere in questi mesi, e la maggior parte di questi hanno avuto ad oggetto temi di attualità che hanno coinvolto i follower. Inutile negare che l’argomento principale è stato quello inerente all’emergenza Coronavirus. Che ha costretto lei e milioni di italiani ad un cambiamento radicale degli stili di vita ma anche di piccole abitudini. Una di questa manca davvero tantissimo alla conduttrice, che ha voluto confessare in un post la sua delusione che ha condiviso poi su Instagram: “Mi mancano già i miei caffè al bar ammirando le piazze romane, tra le più belle al mondo, ma saremo per un po’ 🧡 Come è iniziata la vostra giornata? #caterinabalivo #caterinasecrets“. Ovviamente tante sono state le risposte dei follower che hanno voluto mostrare interesse nell’argomento trattato dalla conduttrice. A voi invece, quale l’abitudine che vi manca di più?