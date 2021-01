Anna Tatangelo, c’è un nuovo uomo nella sua vita? “Sei nei miei pensieri”

Anna Tatangelo ha postato una foto su Instagram che ha suscitato le curiosità dei follower: la cantante è di nuovo innamorata? I dettagli

La cantante ha incuriosito i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. Ma anche un particolare che qualcuno ha colto nella frase che ha usato come didascalia allo scatto pubblicato. I fan si sono fatti la stessa domanda, che poi hanno rivolto anche alla diretta interessata: “C’è un nuovo amore nella tua vita?”. La foto dell’artista di Sora ha fatto in pochi minuti il giro del web, con i follower che hanno potuto apprezzarla in una forma smagliante.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha attirato spesso l’attenzione del gossip per rumors mai confermati che la vedevano al fianco di un nuovo uomo. Ma adesso potrebbe essere per qualcuno davvero la volta buona. Scopriamo perché.

Anna Tatangelo ha stupito il web con lo scatto che ha evidenziato la sua perfezione fisica. Sguardo da sirena ammaliatrice e sensualità assoluta hanno permesso allo scatto di fare il classico giro del web. Non è servita una scollatura particolare o una posa bollente, in evidenza le gambe della diretta interessata che hanno mostrato una perfezione fisica che fa impallidire parecchie sue coetanee che non reggerebbero il confronto. A 34 anni parliamo oggettivamente di una delle artiste più belle in circolazione. La sua sensualità è pari alla sua bravura e professionalità come cantautrice. Infatti è considerata come una delle voci più interessanti e valide sul palcoscenico nazionale.

Ma andiamo alla frase che ha colpito tantissimi follower: “Sei nei miei pensieri…ieri non c’eri…”. Si tratta di una frase di una sua nuova canzone o veramente per lei c’è un nuovo amore? O si parla di un ritorno con Gigi D’Alessio, l’ennesimo nella sua vita? Difficile dare una risposta adesso a questa domanda. Sta di fatto che la cantante è apparsa sorridente e solare come mai in passato. E questo già potrebbe essere un indizio interessante. Non trovate?