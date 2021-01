Kylie Jenner ed il tramonto mozzafiato: web scatenato per la giovane miliardaria

Kylie Jenner, la più giovane miliardaria al mondo di sempre, ha stupito i fan grazie alle sue curve bollenti che hanno fatto il giro del web

La sorella di Kim Kardashian è una delle regine dei social, con numeri che non hanno bisogno di raccontare il prestigioso personaggio che è ormai da tempo. Influencer ed imprenditrice, la più giovane di una delle famiglie più ricche ed influenti d’America sa bene quello che vuole dalla vita. Mamma giovanissima, è la regina incontrastata di Instagram dove conta più di 200 milioni di follower. Numero record, da poco raggiunto anche dalla sorella Kim. Bellezza curvy e sensualità assoluta, la 23enne di Los Angeles fa parlare di se non solo per le sue straordinarie doti fisiche, ma anche per i numeri importanti della sua vita privata. Infatti è la più giovane miliardaria di tutti i tempi, con un patrimonio stimato di ben 2.153 miliardi accumulati in pochi anni di lavoro. Volto noto televisivo grazie alla serie “Al passo con i Kardashian” ha bruciato le tappe a livello imprenditoriale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Kylie Jenner ha costruito gran parte del suo patrimonio grazie alla sua AD che porta il suo nome, ma anche sui social la sua fama è di livello mondiale. Infatti i suoi post raggiungono numeri imbarazzanti per gli altri follower che ambiscono a percorrere solo in parte la carriera della giovane. Non bastasse solo il successo. Infatti il suo fisico tutto curve fa imoazzire milioni di follower che non riescono a non seguire le gesta di una delle donne più desiderate in assoluto. L’ultimo video che ha postato su Instagram è stato da capogiro. In uno scenario mozzafiato, con una piscina in bella vista ed un tramonto fiabesco, sono emerse le sue curve bollenti che hanno stuzzicato le fantasie dei follower. Inutile confermare il successo che ha riscosso il video, ci limitiamo a mostrarvelo sotto, lasciando a voi ogni commento.