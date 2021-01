Filippo Nardi e Guenda Goria sono una coppia? Spuntano le foto dei due insieme a Milano che lasciano i fan letteralmente sotto shock, soprattutto dopo il caos per l’eliminazione di Nardi a causa di alcune frasi inaccettabili a Maria Teresa Ruta, vediamo di cosa si tratta

Gossip clamoroso, due ex vipponi del Gf Vip si starebbero frequentando, i nomi usciti fuori sono davvero i più improbabili, Filippo Nardi e Guenda Goria, nessuno si aspettava che tra i due potesse nascere qualcosa vedendo soprattutto i precedenti nella casa di Nardi, il quale è stato squalificato dal reality per alcune frasi inaccettabili su Maria Teresa Ruta, madre di Guenda. La giovane ragazza aveva confessato di aver perdonato Filippo dopo che lui aveva chiesto umilmente perdono per quelle frasi impronunciabili, lei l’ha perdonato, ma dopo l’ennesima gaffe di Nardi sotto il video in cui Maria Teresa ha avuto la crisi commentando “borderline?“, Guenda non ci ha più visto, infatti durante un confronto a Live non è la D’Urso gli ha detto “sbagliare è umano ma perseverare è diabolico” come per dire che non gli avrebbe concesso ulteriori scuse dopo quello che aveva fatto contro la Ruta.

Oggi sono spuntate delle foto inedite che hanno fatto capire che il realtà i due non sono poi così nemici come sembra, vediamole.

Filippo Nardi e Guenda Goria nuova coppia? le foto braccetto a Milano

I due sono stati beccati per le strade di Milano a braccetto, non sembrano essere nemici dalle foto anzi, sembra più di una semplice amicizia, ma il punto è che tutti pensavano che i due fossero in litigio dopo quello che è accaduto a Maria Teresa, invece vanno in giro tranquillamente disinvolti. Le foto sono state pubblicate da Chi Magazine, i due si trovavano in piazza duomo intenti a fare una passeggiata per le vie dello shopping, da quanto si dice questo incontro è servito ai due per chiarire le cose dopo il duro dibattito a live non è la D’urso in cui è intervenuto anche il padre Guenda, Amadeo Goria, il quale anche lui non si è risparmiato da dirgliene quattro a Nardi.

Ma a Mattino cinque era stata la stessa Guenda a confessare di non essere una persona rancorosa, quindi chissà molto probabilmente Filippo è già stato perdonato per una seconda volta, rimane in dubbio la storia amorosa tra i due visto che la stessa Guenda aveva confessato di non essere attratta da lui in quel senso, ma dovremmo chiedersi piuttosto cosa ne penserebbe Maria Teresa Ruta di questo possibile flirt in corso.

Per il momento nessuno dei due ha smentito o confermato il gossip, non ci resta che aspettare che qualcuno lo faccia.