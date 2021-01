Sara Croce senza intimo infiamma il web: “Dalla canotta bianca si nota tutto”

Sara Croce ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in evidenza delle trasparenze che si notano dalla canotta bianca

“Uno spettacolo illegale” ha commentato un follower per descrivere quanto emerso dalla foto che la Bonas di Avanti un Altro ha postato in canotta bianca. Tanti i consensi per la showgirl che continua a macinare successi su Instagram in attesa che possa ritornare in televisione con la trasmissione di successo di Paolo Bonolis. Non sono infatti una novità per lei tutti i consensi su Instagram che si traducono in migliaia di like e commenti ad esaltare la sua figura. Insomma, ci troviamo di fronte ad un personaggio amatissimo e seguitissimo, che riesce a scatenare l’attenzione dei fan con una semplice pubblicazione, con i post che diventano virali in pochi secondi. La compagna del calciatore Gianmarco Fiory da qualche tempo viene indicata come una delle possibili regine dello spettacolo. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin infatti fa impazzire migliaia di follower.

Sara Croce ha scatenato i follower di Instagram con un post che non è passato inosservato. La Venere di Garlasco ha mostrato il suo fisico perfetto e la sua bellezza infinita con una foto che ha riscosso tantissimi consensi. In canotta bianca e senza intimo ha lasciato intravedere le sue curve bollenti, con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato il web. Tantissimi i commenti da parte dei follower che non si sono trattenuti di fronte alla bellezza e sensualità della Bonas che adesso si concentra sul ritorno in televisione con Avanti un altro. Il programma di Paolo Bonolis accenderà i motori per la prima puntata a marzo, con la data dell’8 che sarà quella del debutto per la nuova stagione. I fan della Bonas non vedono l’ora di poterla rivedere anche in televisione. La foto del successo l’abbiamo riproposta sotto. A voi i commenti.