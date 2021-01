Elisabetta Gregoraci a Dubai, il retroscena sul soggiorno: “Non in vacanza”

Il settimanale Chi svela il vero motivo per cui Elisabetta Gregoraci nelle scorse settimane è stata negli Emirati Arabi

Nelle scorse settimane l’ex gieffina ha trascorso qualche giorno negli Emirati Arabi. Dal suo account Instagram sono apparse ogni giorno scatti seducenti di lei in bikini. Elisabetta Gregoraci dopo la decisione di voler abbandonare il Grande Fratello Vip e dopo aver trascorso le vacanze di Natale in Italia è volata a Dubai, per stare insieme a suo figlio Nathan. Secondo alcune indiscrezioni, come fa sapere il settimanale Chi, la bella modella di Soverato non sarebbe partita solo per concedersi qualche giorno di relax, ma per ben altri motivi.

Elisabetta Gregoraci e la vacanza di lusso a Dubai

Come abbiamo visto nei giorni precedenti, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per stare insieme a Nathan in vacanza con papà Flavio. La show girl si è concessa alcuni giorni di relax in un hotel di lusso, tra sole e mare, ma recuperando anche il tempo perso con suo figlio per via della lunga permanenza al GFVip.

L’ex gieffina ha dovuto richiedere durante il suo soggiorno negli Emirati Arabi l’aiuto di un medico per via di un piccolo incidente, che fortunatamente non le ha portato gravi conseguenze. Ogni giorno, la modella, ha pubblicato scatti del suo soggiorno, scatenando anche l’invidia e la cattiveria di molti fan.

Qualcuno l’ha criticata pesantemente per il suo stile di vita, visto il difficile periodo che stiamo attraversando. Ma quanto pare, però, dietro la sua vacanza c’è ben altro e a farlo sapere è proprio il settimanale Chi.

Gli affari della show girl negli Emirati Arabi

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Chi, pare che Elisabetta Gregoraci non sia andata a Dubai solo per rilassarsi e godersi qualche giorno di vacanza. La sua partenza negli Emirati Arabi ha un motivo ben preciso: si tratterebbe di affari.

La show girl tempo fa avrebbe acquisito delle quote del locale dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire Dubai, e di comune accordo con lui avrebbe deciso di controllare da vicino i suoi affari che a quanto pare procedono a gonfie vele”.