Tommaso Zorzi rivela ai coinquilini del GF Vip la causa del litigio con Aurora Ramazzotti e racconta di come mamma Michelle Hunziker abbia sempre voluto che i due facessero pace. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi in un discorso durante un momento di sfogo con i coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto delle nuove confessioni sul suo rapporto con Aurora Ramazzotti e stavolta di mezzo ci sarebbe anche la madre Michelle Hunziker. Ecco che cosa ha rivelato l’influencer davanti alle telecamere del reality.

Un bellissimo rapporto d’affetto, quello che c’è (o almeno c’era) tra il gieffino Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, figlia del famoso cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker.

Come Tommaso stesso ha spesso raccontato, la loro era un’amicizia che andava avanti da quando entrambi erano ancora adolescenti. Lui infatti è più grande solo di un anno rispetto a lei, una differenza d’età minima che ha permesso ai due amici di affrontare le grandi tappe della vita sempre insieme.

Il rapporto con Michelle Hunziker

L’amicizia tra Aury e Tommy era talmente stretta e duratura da far diventare Tommaso uno di famiglia, che negli anni di frequentazione della casa di Aurora infatti è diventato molto amico anche della madre Michelle Hunziker.

Proprio a lei l’influencer aveva rivelato per prima di aver capito di essere gay e la reazione della donna lo aveva molto confortato: quello era stato il punto di partenza per un rapporto solido e positivo che entrambi hanno coltivato e che stanno tutt’ora continuando.

“La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti“, ha infatti confessato Zorzi ai compagni nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il litigio con Aurora

E con Aurora? Già in precedenza nel GF Tommaso aveva parlato di un litigio con l’amica di sempre, ma ai tempi non aveva svelato il vero motivo della separazione, restando sul vago e accennando solo ad una sorta di gelosia che lui provava nel vederla fidanzata. “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m***a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare: ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato“, aveva infatti detto, riferendosi al suo non-invito a trascorrere la quarantena insieme in casa.

Zorzi e Aurora però è dallo scorso 3 luglio che non si sentono più. “Siamo due teste dure, ci impuntiamo uno contro l’altro“, ha raccontato ai coinquilini. E ha parlato poi della vera motivazione del litigio, che a quanto pare è stata una vacanza ‘mancata’ insieme. I due sarebbero dovuti partire per qualche giorno di relax ma Aury avrebbe dato buca all’ultimo, a causa della scomparsa improvvisa della nonna del suo ragazzo, Goffredo Cerza.

Quello era stato un duro colpo per Tommaso che aveva interrotto i rapporti, anche se mamma Michelle da subito ha cercato di far riavvicinare i due ragazzi.

“Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia“, ha infatti svelato ai concorrenti del GF che hanno ascoltato con attenzione il suo racconto.

Cosa succederà una volta che Zorzi uscirà dalla Casa? Riuscirà a riallacciare i rapporti con Aurora, sostenuto da Michelle?