Francesco Oppini è stato protagonista di un botta e risposta con un hater che sui social lo ha definito “raccomandato”, spingendosi anche oltre. Ecco le sue parole e come ha reagito l’ex gieffino.

Sta facendo molto discutere in queste ore lo scambio di battute tra Francesco Oppini e un suo hater che sui social ha scritto per l’ex gieffino un commento decisamente poco carino nel quale lo ha anche definito come un “raccomandato”. Ma Oppini non ha lasciato correre e si è preso la briga di rispondergli personalmente, mettendolo in guardia anche sulle possibili conseguenze del suo gesto. Ecco il botta e risposta tra i due.

È inevitabile, quando si è un personaggio pubblico, trovarsi perennemente sotto la luce dei riflettori. E questo vuole dire non solo poca privacy nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma anche dover accettare il fatto che le persone inevitabilmente esprimeranno un giudizio, che sia questo positivo o negativo, soprattutto in un momento nel quale il diffusissimo utilizzo di piattaforme con Facebook, Instagram o Twitter permette a chiunque di mettere per iscritto ciò che pensa e magari riuscire ad arrivare anche al diretto interessato. Lo sa bene l’influencer Chiara Ferragni, che è diventata un esempio positivo di come sui social a tanti commenti negativi si possa rispondere con moderazione cercando di smontare le accuse degli haters con le loro stesse parole.

Francesco Oppini sui social

Francesco Oppini con la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 ha guadagnato tanta notorietà e molti nuovi followers sui social ma, naturalmente, tutto questo ha portato anche qualche haters in più per lui.

Una situazione nuova per lui, che era abituato ad un uso limitato dei social network sui quali tra l’altro non era solito mostrare la propria vita privata, divisa tra casa e telecronaca. È stato infatti proprio dopo la sua ‘ascesa’ nel mondo dei vip che Oppini si è trovato ad avere a che fare con alcuni commenti molto critici nei suoi confronti e, anzi, a tratti anche quasi offensivi.

Francesco Oppini e gli insulti: “Sei stato raccomandato”

Un commento da parte di un haters dell’ex gieffino sta facendo molto parlare in queste ultime ore, perché Francesco si è preso la briga di rispondergli pubblicamente. “Sei come la Rubentus: dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Raccomandato“, recita il testo contenuto nel commento di un utente di Instagram ad una fotografia postata da Oppini.

Leggi anche -> Un messaggio importante per Tommaso Zorzi da Francesco Oppini VIDEO

Leggi anche -> GF Vip, Francesco Oppini attacca Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Un copia incolla”

Un commento che certo non è passato inosservato e che ha fatto molto innervosire il figlio di Alba Parietti che ha deciso così di replicargli pubblicamente: “Evidentemente se non è stato fatto è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento, per quanto purtroppo mal espresso, e proprio per questo me ne sono scusato, non era quello che tu vuoi far passare. In secondo luogo ti ricorderei, dato che ora esiste il penale per queste cose, che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo“.

Francesco ha così prontamente zittito l’haters, il quale, però, probabilmente sentendosi sconfitto ed umiliato (e forse anche un po’ impaurito dalla minaccia di denuncia) ha cancellato il commento. A testimonianza restano comunque gli screenshot: ecco di seguito il momento del botta e risposta.