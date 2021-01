Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ai gieffini il prolungamento del reality. Reazioni scioccate e di sconforto, ecco come hanno risposto i concorrenti.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato svelato ciò che i telespettatori già sapevano da tempo e i concorrenti del reality sospettavano da pochi giorni: Alfonso Signorini ha infatti annunciato il prolungamento della messa in onda del reality, che si protrarrà fino a fine febbraio invece di terminare l’8 come pattuito a fine 2020. Le reazioni dei gieffini sono state di sconforto, e c’è chi è addirittura arrivato alle lacrime. Ecco come hanno risposto alla notizia.

Confermate le indiscrezioni

La voce era nell’aria ormai da giorni anche tra le mura della Casa del GF Vip. A mettere al corrente i vip della decisione degli autori prima della puntata serale del 18 gennaio però non erano stati i canali ufficiali, bensì una fan che dopo essere riuscita ad avvicinarsi al confine del giardino della casa di Cinecittà aveva messo in guardia i concorrenti, urlando loro la data della fine del reality. A sentirla erano stati solo Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, gli unici che in quel momento si trovavano in giardino.

Dopo un iniziale silenzio i tre avevano poi deciso di rivelare ciò che avevano udito ai coinquilini seminando panico e sconforto, ma la decisione della produzione era comunque sembrata agli occhi dei concorrenti tanto assurda da non risultare credibile.

E invece la batosta è arrivata, ed è successo in prima serata durante l’appuntamento serale del lunedì, quando il conduttore Alfonso Signorini ha ufficializzato la notizia tanto chiacchierata: il reality non si fermerà l’8 febbraio ma ci sarà un prolungamento fino a fine mese.

Il GF Vip prolunga: l’annuncio di Signorini

Proprio in diretta è avvenuto il discorso di Alfonso Signorini, che rivolgendosi ai vip nella casa li ha avvisati della decisione presa, confermando così i loro sospetti degli ultimi giorni. Dopo aver comunicato loro il ritorno del doppio appuntamento settimanale, con il ripristino della puntata del venerdì in prima serata, il conduttore ha infatti ammesso ciò che già i telespettatori sapevano: “Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’. La finale non sarà l’8 di febbraio come stabilito: il programma terminerà entro la fine di febbraio ma non so darvi una data. È un prolungamento di altre due o tre settimane“, ha infatti annunciato senza mezzi termini, ringraziando i concorrenti perché se si è deciso di prolungare il programma è per merito loro.

Signorini ha poi continuato: “Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto“, spiegando che la scelta è stata presa anche a seguito delle numerose lettere dei telespettatori che chiedevano di andare avanti fino a questa estate.

Prolungamento del GF Vip: la reazione dei gieffini

Inutile dirlo, dopo aver avuto la conferma di ciò che tutti sospettavano, i concorrenti hanno reagito non certo nel migliore dei modi: c’è stato chi a stento è riuscito a trattenere le lacrime e chi ha semplicemente espresso la volontà di rivedere i propri cari o chi ancora si è rinchiuso nel silenzio, ma tutti sicuramente sono stati molto scossi dalla notizia.

In particolare Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta (che già aveva reagito male quando erano girate le prime voci) e Tommaso Zorzi hanno avuto le reazioni più palesi.

In soccorso di Tommaso sono intervenuti dallo studio Cristiano Malgioglio e il suo grande amico Francesco Oppini, che lo hanno consolato e motivato per resistere fino alla fine: “Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31“, lo ha infatti incoraggiato Francesco.

vi lascio le reazioni qui per ricordarvi quanto fate schifo.#gfvip pic.twitter.com/P3XtCKrbKO — vale♡ 55% (@itsvaaleee) January 18, 2021

Tommi dall’annuncio del primo prolungamento ha dovuto riprendersi subito per sostenere Fra Tommi dall’annuncio del secondo prolungamento ha dovuto riprendere subito per sostenere Stefy LO VORREI ANCHE IO UN AMICO DI MERDA COSÌ #GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/iobHHl91du — cherry (@HAPPILYlarry1d) January 19, 2021

La cosa che pesa più di ogni cosa sulle altre, che è un sentimento condiviso da tutti i gieffini e che Maria Teresa Ruta ha esternato a nome di tutti, è la mancanza dei propri cari: “Ci manca il calore, non possiamo abbracciare nemmeno le persone che vengono a farci visita“.

Una scelta, quella di prolungare il GF, che Signorini ha cercato di addolcire regalando tre dolcetti di pasticceria ai concorrenti, ma che continua a suscitare grande polemica nel web: sui social i telespettatori già nei giorni scorsi si erano scatenati contro il prolungamento a suon dell’hashtag #noalprolungamentogf. Eccone di seguito alcuni esempi.

Tweet per ricordare il fallimento di quest’edizione: voti truccati, palesi preferenze del conduttore e nessun rispetto verso la sanità mentale di queste PERSONE perché tanto “sono solo due settimane.” #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/kZCy2LtVJd — Benedetta (@friesnfriess) January 19, 2021

GF IS THE NEW REBIBBIA – NON SAPEVO DI ESSERE IN CARCERE #gfvip #tzvip pic.twitter.com/H9D8jSJt0J — ᵗʳᵃᵖⁱᵃⁿᵗᵒᵐᵉˡᵃⁿᶻᵃⁿᵉᵗʰᵉʳᵉᵃˡ (@nomiecognomi) January 19, 2021