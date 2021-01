Karina Cascella come Pamela Anderson: “Forse lo hai rifatto troppo grosso”

Karina Cascella ha pubblicato una foto su IG che ha evidenziato un particolare davvero bollente che ha scatenato le fantasie dei follower

La showgirl ha scatenato i suoi follower di Instagram con uno scatto che ha evidenziato un dettaglio davvero bollente. Il riferimento è a qualche anno fa, ma non è sfuggito a qualcuno un particolare fisico della bellezza di origini campane, che è cambiata – per qualcuno in meglio, per altri meno – nel corso del tempo. A 40 anni l’ex tronista di Uomini e Donne è oggettivamente una donna attraente e con un fisico imponente. Curve abbondanti e sensualità assoluta fanno di lei un personaggio molto cliccato dal popolo di Instagram. Non è la prima volta che accade che un suo post riesce a toccare numeri importanti di like e commenti. E soprattutto che riesce a scatenare dibattiti e anche polemiche con i follower che si dividono tra quelli che la sostengono sempre e comunque e quelli che invece la contestano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

In questo periodo di emergenza Coronavirus Karina Cascella ha rivolto spesso la mente alle persone in difficoltà. Alle famiglie che hanno perso i loro cari e a quelle che stanno soffrendo per una pandemia che ha colpito in modo pesante anche il nostro paese. Ma allo stesso tempo la showgirl e personaggio televisivo non perde occasione per cercare di strappare un sorriso alle persone che la sostengono con post che parlano anche di temi di attualità. Nell’ultimo che ha voluto condividere con i suoi follower ha scatenato reazioni contrastanti ancora per una volta. La foto risale a due anni fa e la bellezza campana appare completamente diversa da come è oggi. Alcuni follower le hanno confermato la sua forte sensualità, altri hanno evidenziato qualche critica. “Throwback. Mica tanto poi..solo 2 anni fa☺️. Ma pare siano trascorsi 20 anni 😅”. La questione è colta da un follower: “Forse l’hai fatto un po’ troppo grande il seno per il tuo corpo”. Un commento più di tutti ha fatto sorridere il web: “Sembri Pamela Anderson”. Voi cosa ne pensate?